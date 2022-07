Die erneut sehr hohen Temperaturen könnten am Montag (25. Juli 2022) in einem Knall gipfeln: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor Gewittern, die sich am späten Nachmittag und Abend noch über Teilen Frankens entladen sollen.

Der DWD meldet aufziehende starke Gewitter, was der Warnstufe 2 von 4 entspricht. Teilweise kommt es sogar zu schweren Gewittern (Warnstufe 3). Örtlich können dabei Blitze einschlagen, weshalb die ausdrückliche Warnung gilt: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!

Unwetter: DWD warnt vor Gewittern in Franken

Für folgende Städte und Landkreise gilt eine Warnung vor starken Gewittern:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzburg

Für diese Regionen warnt der DWD vor schweren Gewittern:

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Vereinzelt können laut dem DWD sogar Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Wer sich draußen aufhält, sollte daher besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegeln und andere Gegenstände achten. Während des Platzregens sind außerdem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Bei schweren Gewittern sind zudem Erdrutsche, Überflutungen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich. Daher gilt: Alle Fenster und Türen schließen, Gegenstände im Freien sichern sowie Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten!

