Zu jedem Jahresende gehört auch ein Jahresrückblick. Deshalb ist die neue Episode von "Franken erleben" auch ein Jahresrückblick. In dieser Episode gehen die Hosts Nadine und Sandra auf die Folgen des vergangenen Jahres ein und erzählen euch Dos and Don'ts in Franken.

Passend dazu starten wir auch ein Gewinnspiel: Bis zum 23. Dezember 2022 könnt ihr Karten für die Obermain-Therme in Bad Staffelstein gewinnen (hier geht es direkt zum Gewinnspiel).

Schäufele, Rauchbier, Fränkische Schweiz: Dos in Franken

Fränkische Gastwirtschaft: Wer in Franken zu Besuch ist, sollte auf jeden Fall einmal fränkisch Essen gehen. Neben Schäufele und Karpfen schafft es auch manchmal ein vegetarisches Gericht auf die Karte. Zu einer deftigen Mahlzeit gehört in Franken natürlich ein Bier. Manche Orte haben sogar ihr eigenes, besonderes Bier. Wer Bamberg besucht, sollte sich zum Beispiel ein Rauchbier von den Brauereien Schlenkerla und Spezial nicht entgehen lassen.

Dialekt, Franke oder Bayer: Don'ts in Franken

Fränkischer Dialekt: Touristen sollten in Franken darauf achten, nicht den fränkischen Dialekt nachzuahmen. Das kann nämlich schnell als Beleidigung wahrgenommen werden. Gerne wird sich auch darüber lustig gemacht, wenn Wörter wie "Fei" falsch verwendet werden. Ebenso sollten Franken nicht versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, wenn sie es nicht können. Am Ende reden sie nur lauter und langsamer.

Diese und weitere Dos and Don'ts hörst du in der neuen Episode von "Franken erleben". Ein klares Do ist auf jeden Fall diese Folge und alle anderen Folgen von "Franken erleben" anzuhören.

Das ist "Franken erleben"

"Franken erleben" ist ein Podcast für Touristen und Einheimische. Die Hosts Nadine Wüste, Sandra Gräb und Sebastian Ruska sprechen in den Episoden über die verschiedensten Themen bezüglich Franken. Dabei reden sie über Empfehlungen, Erlebnisse und Geschichten. Ab und zu werden auch Experten eingeladen, die ein besonderes Wissen über ein Thema oder eine Region haben. Neue Episoden werden regelmäßig veröffentlicht. Also: Abonniert den Podcast und lasst uns gerne Feedback da.

Gewinnspiel: Jetzt Podcast hören und Tickets für die Obermain Therme gewinnen!

Wenn du deinem Körper zum Jahresausklang ein bisschen Entspannung gönnen möchtest, kannst du an unserem Gewinnspiel teilnehmen: inFranken.de verlost einmal zwei Eintrittskarten für die Obermain Therme in Bad Staffelstein. Die Teilnahmefrist endet am Freitag, 23. Dezember 2022, um 10 Uhr.