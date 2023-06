Seit dem Mittwochnachmittag (07. Juni 2023) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen Frankens vor schweren Gewittern. Menschen sollten sich vor Blitzschlag und umherfliegenden Gegenständen in Acht nehmen, sollten sie sich draußen aufhalten. Auch am Donnerstag kann es in Teilen Frankens weiterhin stürmisch werden. Für diese Regionen gilt aktuell eine Unwetterwarnung bis 16 Uhr:

Kreis Haßberge

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Bad Kissingen

Stadt Nürnberg

Kreis Roth

Alle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für Regionen bis 15 Uhr:

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Main-Spessart

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Forchheim

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Die amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter, ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst für Kreis und Stadt Würzburg bis 14.20 Uhr, wurde aufgehoben. Eine neue Warnung ist aber nicht ausgeschlossen.

Alle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für Regionen bis 14 Uhr:

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Schwabach

Stadt Nürnberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Kreis Forchheim

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Lichtenfels

Bis 13 Uhr:

Kreis Roth

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Stadt Schwabach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Forchheim

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis und Stadt Hof

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Bis 11 Uhr:

Kreis und Stadt Würzburg

Unwetterwarnungen bereits seit Mittwoch, 7. Juni 2023 ausgegeben vom DWD

Bei den gestrigen Unwetterwarnungen waren laut dem DWD Gebiete in allen drei fränkischen Regierungsbezirken betroffen. In folgenden Landkreisen galt für den Nachmittag und Abend die Warnstufe 2 von 4:

Kreis Main-Spessart

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Nürnberger Land

Örtlich kann es Blitzschlag geben. Der DWD warnt: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Man soll besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Vorschaubild: © Pixabay