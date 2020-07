Aktuelle Unwetterwarnungen für Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen?

Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 26.07.2020, 12.00 Uhr: Wetterdienst warnt vor starken Gewittern

Bereits in den Morgenstunden haben teils heftige Regenschauer die Region heimgesucht. Am Mittag warnt nun der "Deutsche Wetterdienst" vor starken Gewittern in Franken. Stufe 2 von 4 wurde ausgerufen. Sprich: Die starken Gewitter können Blitzschläge beinhalten. In einem solchen Fall besteht Lebensgefahr, heißt es von Seiten des "DWD".

Betroffen von der Warnung des Wetterdienstes sind folgende Gebiete:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bamberg, Kreis Forchheim





Stadt und Kreis Bamberg, Kreis Forchheim Mittelfranken: Stadt und Kreis Fürth, Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt und Kreis Ansbach, Kreis Roth, Kreis Nürnberger Land

Die Warnung gilt vorerst bis 13.00 Uhr.

Update vom 24.07.2020, 12.45 Uhr: Warnung vor starkem Gewitter in Franken

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt aktuell vor einem "starken Gewitter" in der Region.

Den Angaben des "DWD"" zufolge ist davon der Kreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken betroffen. Die Warnung gilt von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr und bezieht sich auf Stufe 2 von 4. Die Meteorologen warnen allerdings vor örtlichen Blitzeinschlägen.

Update vom 20.07.2020, 15.30 Uhr: Starke Gewitter über Franken - diese Gebiete sind betroffen

Von Nordwesten aus zieht eine Gewitter-Front über Franken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell in den folgenden Regionen:

Kreis Wunsiedel

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Haßberge

Die Warnung gilt vorerst bis 17.30 Uhr. Dabei kann es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel geben.

Update vom 20.07.2020, 13.30 Uhr: Gewitterfront zieht nach Franken

Gerade ist die Wetterlage in Franken weitestgehend ruhig, doch ein kleines Gewittergebiet zieht über Franken herein und löst Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus. Von Nordwesten ziehen örtlich Gewitter auf.

Betroffen sind diese Landkreise:

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Haßberge

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Wunsiedel

Der DWD warnt: Dabei kann es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und Hagel geben. Die Warnung gilt vorerst bis 16 Uhr.

Update vom 10.07.2020, 08.30 Uhr: Gewitter am Wochenende - hier kracht es in Franken

Das Wochenende bringt neben viel Sonne auch Sommergewitter mit sich. Bereits ab Freitagnachmittag (10. Juli 2020) treten in Teilen Frankens Unwetter auf. Vor allem Unterfranken ist laut Angaben des "Deutschen Wetterdienstes" betroffen.

Die Warnung des "DWD" spricht ebenfalls von Starkregen, Hagel und möglichen Sturmböen von bis zu 100 km/h. Der Wetterdienst hat bislang allerdings noch keine exakten Gewitter-Warnungen für bestimmte Landkreise oder Städte in der Region veröffentlicht.

Auch andere Meteorologen haben eine Kaltfront prognostiziert, die auf Franken zukommt.

Update vom 02.07.2020, 20.15 Uhr: Gewitter ziehen über Unterfranken

Der "Deutsche Wetterdienst" hat für die Region Unterfranken eine Warnung herausgegeben: Bis in den Abend kann es örtlich zu starken Gewittern kommen. Die folgenden Landkreise sind betroffen:

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt und Kreis Schweinfurt

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Miltenberg

Kreis Main-Spessart

Update vom 02.07.2020, 12 Uhr: Starke Gewitter in Mittelfranken

Von Südwesten ziehen starke Gewitter nach Franken, so die Warnungen des DWD am Donnerstag. Folgende Landkreise sind derzeit betroffen:

Stadt und Landkreis Ansbach

Roth

Weißenburg-Gunzenhausen

Nürnberger Land

Nürnberg Stadt

Schwabach

Update vom 28.06.2020, 15.15 Uhr: Neue Hitzegewitter am Sonntag in Franken

Erneut hat der "Deutsche Wetterdienst" Gewitterwarnungen herausgegeben. Mehrere Regionen in Franken sind den "DWD"-Informationen zufolge betroffen:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Forchheim Mittelfranken: Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Nürnberger Land, Stadt und Kreis Ansbach, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Roth,

Aus der Warnung geht hervor, dass Stufe 2 von 4 ausgerufen wurde. Das bedeutet, dass es sich um "starke Gewitter" handeln kann. Blitzeinschläge sind möglich. Falls es dazu kommt, besteht Lebensgefahr. Die Warnungen gelten den Nachmittag über.

Am Samstag hat sich über Mittelfranken eine Gewitterzelle entladen.

Quellen des Unwetter-Tickers von inFranken.de: