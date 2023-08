Die Sprachlern-Plattform Preply beauftragte ein unabhängiges Marktforschungsinstitut, die unbeliebtesten deutschen Dialekte herauszufinden. Das Ergebnis deckt sich ziemlich mit älteren Studien zu diesem Thema.

Im Juli 2023 wurden 1008 Männer und Frauen zwischen 16 und 65 Jahren befragt. Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 41 Jahren. Die Umfrage-Frage lautete: Welche deutschen Dialekte mögen Sie überhaupt nicht? Mehrfachnennungen waren gestattet.

Neue Dialektstudie - ein Dialekt ist bei Franken sehr unbeliebt

Folgende Antwortmöglichkeiten hatten die Befragten: Bairisch, Sächsisch, Schwäbisch, Plattdeutsch, Berlinerisch, Kölsch, Pfälzisch, Fränkisch, Hessisch, Rheinländisch, Saarländisch, Thüringisch, Badisch, Westfälisch, Wienerisch, Tirolerisch, Kärntnerisch, Schwyzerdütsch, oder keinen der genannten Dialekte.

Was wir heute als "Dialekte" bezeichnen, sind genau genommen deutsche Sprachvarianten. Diese existierten weit vor dem Standardhochdeutsch und dienten teilweise als Grundlage der standardisierten Sprache.

Laut des Berichts auf Preply zur Studie, verbindet man oft verschiedene Eigenschaften mit den jeweiligen deutschen Dialekten. Sprachwissenschaftler und Psychologen führen das auf das Klangbild der Dialekte zurück, was damit zusammenhängt, wo im Mund die Laute gebildet werden.

Sprachwissenschaftler erforschten - deshalb werden Dialekte unterschiedlich wahrgenommen

Beispielsweise norddeutsche Dialekte und Bairisch werde im Bereich der Zähne artikuliert und klinge daher offen. Das Gegenüber nehme Personen, die diese Mundart gebrauchen, sympathischer wahr, als die Sprecher anderer Dialekte. Ganz anders ist das bei Schwäbisch oder Sächsisch, da viele Laute dieser Mundarten im hinteren Teil des Rachens gebildet werden.

Der unbeliebteste Dialekt in Deutschland ist Sächsisch. 38 Prozent der Befragten gaben an, diesen Dialekt am meisten zu hassen - so auch in Franken. Schon 2008 ist Sächsisch zum unbeliebtesten Dialekt gewählt worden. Damals wurde eine Umfrage durch die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) durchgeführt und hat ähnliche Ergebnisse erzielt. Zwischen den biologischen Geschlechtern gab es hier Unterschiede: Sächsisch wird von 40 Prozent der Frauen als störend empfunden, aber nur von 35 Prozent der Männer.

18.6 Prozent der Umfrageteilnehmer können Bairisch nicht hören, nur 10.4 Prozent stören sich an der Fränkischen Mundart. Letztendlich ist die Wahrnehmung von Dialekten aber subjektiv und die Umfrage rein repräsentativ.