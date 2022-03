Es wird deutlich kälter in Franken. Am Mittwoch (30. März 2022) wird es bedeckt, mit schauerartigen Regenfälle bei Temperaturen um die 11 Grad. Wie Stefan "Wetterochs" Ochs berichtet, sieht es am Donnerstag (31. März 2022) ähnlich aus bei maximal 9 Grad. Am Freitag (01. April 2022) setzen weitere Regenfälle im Tagesverlauf ein. Der Regen kann in Schnee übergehen.

Erst am Samstagmorgen (02. April 2022) sollen die Schneefälle wieder abklingen, so der "Wetterochs". "Einige Wettermodelle erwarten hier eine Schneekatastrophe mit 20-30 Zentimeter Neuschnee bei einem Wasseräquivalent von 45 Litern pro Quadratmeter.

Schnee am Wochenende erwartet: In Franken wird es kalt

Das wären beispiellose Massen an nassem und schwerem Neuschnee, die große Schäden durch Schneebruch nach sich ziehen würden. Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Ich gehe von einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent für dieses Katastrophenszenario aus", erklärt er weiter in einer aktuellen Pressemitteilung.

Auch am Sonntag soll noch gelegentlich Schnee in Franken fallen. In der nächsten Woche ist es wechselhaft und windig. Anfangs ist es noch kalt mit Schneefällen, bevor am Dienstag eine Milderung einsetzt.