Was der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs schon vor ein paar Tagen vermutet hat, wird immer mehr zur Gewissheit: Der Sommer kehrt zurück. Am Donnerstag und am Freitag ist es demnach sonnig und trocken. Maximal werden 24 bzw. 29 Grad erreicht.

Ab Samstag liegt Franken laut Ochs in einer schwülwarmen Südwestströmung im Grenzbereich zu etwas kühlerer Luft im Nordwesten. "Auf den Wetterkarten ist das als Luftmassengrenze eingezeichnet, die sich mal als Kaltfront etwas nach Südosten und mal als Warmfront ein wenig nach Nordwesten bewegt", erklärt der Wetterexperte in einer Mitteilung.

Kleine Unsicherheit - aber gute Chancen auf Sternschnuppen am klaren Himmel

Durch diese Lage kommt es zu einer gewissen Unsicherheit, wie das Wetter in Franken nun genau wird: Beim GFS-Wettermodell ist es am Samstag und Sonntag sonnig und trocken mit Tageshöchsttemperaturen von 32 Grad. Beim ICON-Wettermodell ist es dagegen wechselnd bewölkt, mit Schauern und Gewittern bei Höchsttemperaturen von 28 Grad.

In beiden Fällen wird es also deutlich wärmer und sommerlicher. Die Neigung zu Schauern und Gewittern wird man wahrscheinlich nur recht kurzfristig beurteilen können. Sofern der Himmel klar ist, könnte es in den Nächten am Wochenende auch gute Chancen für die Beobachtung von Sternschnuppen geben. Vom 11. bis 14. August sollen die Voraussetzungen für die Beobachtung des alljährlichen Perseiden-Schauers am besten sein, jeweils zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang.

Im Verlauf der nächsten Woche gibt es laut des "Wetterochs" keine große Änderung. Die Temperaturen bleiben zwischen 27 und 33 Grad, mit mehr oder weniger vielen Schauern und Gewittern.

Kühlt es in der kommenden Nacht zum Donnerstag noch bis auf 7 Grad ab, so sind ab dem kommenden Wochenende die Nächte deutlich wärmer mit Tiefsttemperaturen nahe 16 Grad.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand (dpa)