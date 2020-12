Der Tourismus in Franken ist in der Corona-Krise stark eingebrochen. Verzeichnete die Region im vergangenen Jahr laut Tourismusverband Franken noch 25,3 Millionen Übernachtungen, könnten es heuer nur etwa halb so viele sein. «Grundsätzlich ist in allen 16 fränkischen Tourismusgebieten ein Rückgang bei den Übernachtungszahlen zu verzeichnen», sagte Geschäftsführerin Angelika Schäffer. «Insofern kann man nicht sagen, dass von der Corona-Krise profitiert wurde.»