Franken-Wetter: Auch der Sonntag soll sonnig werden

In den kommenden Tagen können wir uns in Franken auf abwechslungsreiches Wetter einstellen. Die Sonne soll sich dabei bald wieder hinter Wolken verstecken.

Wetter in Franken: Beginn der Woche noch trocken, dann kann es Schauer geben

Nach dem sonnigen Samstag soll es auch am Sonntag so weiter gehen. Ochs kündigt einen "praktisch wolkenlosen Himmel" an. Dabei liegen die Höchsttemperaturen zwischen 7 Grad in Hollfeld und 10 Grad in Bad Windsheim. Es weht ein schwacher Südwind. In der Nacht zum Montag soll es mal klar und mal locker bewölkt sein. Frost ist möglich und es weht ein im Mittel schwacher und in höheren Lagen in Böen auch frischer Südostwind.

Am Montag ziehen einzelne Wolkenfelder über den Himmel, vermeldet der Wetterochs außerdem. Gelegentlich scheint aber auch die Sonne. Gegen Abend kann etwas Regen fallen. Die Temperaturen steigen am Montag auf rund 10 Grad. Der Wind weht in Böen und dreht langsam von Südost auf Südwest.

Für Dienstag sagt der Wetterexperte wechselnde bis starke Bewölkung voraus. Es kann zu einzelnen Regenschauern bei Temperaturen um 8 Grad kommen. Der Südwestwind ist in Böen frisch. Im Verlauf der Woche wird das Wetter noch etwas ungemütlicher: Von Mittwoch bis Freitag herrscht regnerisches und windiges Westwetter. Die Temperaturen steigen am Donnerstag vorübergehend von 8 auf 12 Grad.