Jahr für Jahr veröffentlicht das Manager-Magazin die Liste der 500 reichsten Deutschen. Von diesen 500 besitzen 212 Menschen sogar mehr als eine Milliarde Euro.

Unter den reichsten Deutschen finden sich auch einige Familien aus Franken. Wir haben die 10 reichsten Familien, bzw. Menschen aus Franken in einem Ranking aufgelistet. Mit dabei sind bekannte Namen und solche, deren Namen auf den ersten Blick nicht direkt ins Auge springen – die Unternehmen, hinter denen sie stehen, aber durchaus.

Die reichsten Deutschen: Auch fränkische Familien unter den Superreichen

Insgesamt haben die Superreichen in Deutschland ein paar Prozent ihrer Vermögen verloren – die aktuelle Krise geht auch an großen Vermögen nicht spurlos vorbei. Sorgen beim Einkaufen oder bei den Heizkosten müssen sich die Milliardär*innen und Multimillionär*innen sich dennoch nicht machen.

Selbst die Familie, die bei den reichsten Franken auf Platz 10 kommt, ist immer noch 800 Millionen Euro schwer – von Mangel und Not also keine Spur.

Die Zahlen des Manager-Magazins sind Schätzungen, die sich auf Unternehmensbewertungen und Recherchen des Magazins in öffentlichen Archiven und Registern beziehen. Genau wissen es wohl nur die Superreichen selbst, bzw. deren Vermögensverwalter*innen.

Platz 10: Familie Hans Thomann aus Burgebrach

Der oben genannte zehnte Platz der reichsten Menschen aus Franken geht in den Landkreis Bamberg. Dort sitzt der Familienbetrieb der Familie Hans Thomann. Sie verfügt über ein Vermögen von rund 800 Millionen Euro und belegt damit deutschlandweit Platz 240. Der Betrieb betreibt einen Handel für Musikinstrumente und vielen anderen Dingen rund um Musik. Das Unternehmen wurde 1954 in Treppendorf gegründet. Heutzutage kommt der Umsatz der international agierenden Firma vor allem aus dem Online-Shop für Musikbedarf.

Platz 9: Thomas Kaeser, Coburg

Der Vorstand der Kaeser Kompressoren SE in Coburg kommt ebenfalls deutschlandweit auf Rank 240 der Manager-Magazin-Liste mit einem geschätzten Vermögen von 800 Millionen Euro. Das Unternehmen ist ein Hersteller und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Druckluft. Kaeser ist einer der größten Kompressorenhersteller Europas und exportiert etwa 70 Prozent seiner Produktion. Das Unternehmen besteht seit 1919 und beschäftigt am Hauptstandort in Bertelsdorf, einem Stadtteil von Coburg, ungefähr 1600 Menschen.

Platz 8: Familie Wiegand aus Steinbach am Wald

Mit rund 900 Millionen Euro Vermögen sind die Wiegands aus dem oberfränkischen Steinbach am Wald im Landkreis Kronach zwar noch keine Milliardäre, schaffen es aber auf immerhin Platz 213 im Ranking des Manager-Magazins. Das Unternehmen der Familie, Wiegand-Glas, produziert vor allem Einweg- und Mehrweggläser für Getränke und Lebensmittel. Das Unternehmen hat insgesamt vier Werke – in Steinbach am Wald sowie in Großbreitenbach, Ernstthal und Schleusingen. Dort sind insgesamt etwa 1950 Mitarbeitende beschäftigt.

Platz 7: Bernd Freier aus Würzburg

Der Gründer der Firma „s. Oliver“ ist namentlich nicht vielen Menschen geläufig, ist aber der erste Milliardär auf der Liste der reichsten Menschen in Franken. Das Vermögen des Unternehmers beläuft sich laut Manager-Magazin auf rund 1,3 Milliarden Euro. Bernd Freier gründete die Firma 1969 in Rottendorf bei Würzburg. Heute betreibt das Unternehmen 289 eigene Läden. Daneben gibt es noch viele Partnerläden sowie Teilbereiche in Kaufhäusern. Die Produkte von s. Oliver werden in 20 Ländern verkauft. Bernd Freier selbst hat sich seit 2019 aus der Firma zurückgezogen. Bei s. Oliver sind weltweit rund 7000 Menschen beschäftigt.

Platz 6: Familie Diehl aus Nürnberg

Den Platz 139 im deutschlandweiten Ranking belegt die Familie Diehl aus Nürnberg. Sie vereint rund 1,6 Milliarden Euro auf sich. Das Unternehmen sitzt seit der Gründung im Jahr 1902 in Nürnberg und befindet sich immer noch im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe hat fünf Teilkonzerne mit dem Bereich „Aviation“ als größten Umsatzbringer. Rund 19 Prozent des Umsatzes erzielt der Verteidigungssektor „Defence“. Aufgrund der Rüstungsproduktion geriet das Unternehmen immer wieder in die Kritik.

Platz 5: Familie Brandstätter in Zirndorf

Die Familie Brandstätter aus Zirndorf hat ihr Vermögen mit kleinen Plastikfiguren gemacht. Playmobil ist in vielen Kinderzimmern vertreten. Das viel verkaufte Spielzeug hat der Familie ein Vermögen von 1,6 Milliarden Euro eingebracht und sie neben der Familie Diehl aus Nürnberg damit auf Rang 139 der reichsten Deutschen gehoben. Die „geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG“ hat ihren Sitz weiter in Zirndorf. Die Firma Brandstätter selbst existiert seit dem 19. Jahrhundert, erlebte aber einen wahren Boom, seit 1972 die erste Playmobil-Figur patentiert wurde. Weltweit sind über 4000 Menschen bei der "geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG" beschäftigt.

Platz 4: Anneliese Roth, Norma in Nürnberg

Ebenfalls namentlich eher unbekannt ist Anneliese Roth, die Witwe von Manfred Roth. Er leitete den Lebensmittel-Discounter „Norma“. Gegründet wurde das Unternehmen ursprünglich in Fürth, heute ist der Sitz in Nürnberg. Der Discounter hat über 1450 Filialen und hat Anneliese Roth über das Erbe ihres 2010 verstorbenen Mannes und Firmeninhabers Manfred Georg Roth rund 1,7 Milliarden Euro Vermögen eingebracht und damit Platz 134 auf der deutschlandweiten Liste. In Franken ist sie damit die viertreichste Person.

Platz 3: Familien Stoschek und Volkmann, Coburg

Umso bekannter ist in Franken dafür der Name Stoschek, allen voran Michael Stoschek, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG mit Sitz in Coburg. Er ist Enkel des Firmengründers Max Brose und übernahm die Führung des Unternehmens im Jahr 1971. Die Brose-Unternehmensgruppe beschäftigt insgesamt rund 30.000 Mitarbeitende an weltweit 70 Standorten, darunter Coburg und Bamberg. Die Familien Stoschek und Volkmann verfügen über ein geschätztes Vermögen von rund 1,7 Milliarden Euro und sind damit auf Platz 134 der Deutschland-Liste.

Platz 2: Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler, Herzogenaurach

Die Schaefflers aus Herzogenaurach sind mit 8,1 Milliarden Euro Vermögen unter den reichsten Deutschen auf Platz 18 und damit zu den Superreichen in Deutschland zu rechnen. Die Schaeffler-Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach ist ein großer Automobilzulieferer und beschäftigt rund 83.000 Mitarbeitende weltweit in über 50 Ländern. Schaeffler ist seit 2015 auch an der Börse.

Platz 1: Familie Knauf, Iphofen

Die reichsten Franken besitzen sogar über 10 Milliarden Euro. Mit rund 10,5 Milliarden Euro Vermögen ist die Familie Knauf aus Iphofen im Landkreis Kitzingen auf Platz 15 der reichsten Deutschen. Die Knauf-Gruppe ist Weltmarktführer bei der Gipsherstellung und betreibt rund 220 Werke weltweit. Die Holding hat ihren Sitz in Iphofen. Das Familienunternehmen ist Hersteller und Vertreiber von Systemen für Trockenbau, Boden, Putz und Fassade unter der Marke Knauf. Insgesamt arbeiten rund 40.000 Menschen weltweit für das 1932 gegründete Unternehmen.

Dich interessiert, wie viel andere Promis oder Politiker verdienen?