Große Silvesterpartys soll es in diesem Jahr in den Städten nicht geben. Wegen der Pandemie sollen sich maximal zehn Erwachsene und Jugendliche treffen dürfen, plus Kinder unter 14 Jahren. Feuerwerk soll zudem in bestimmten Bereichen der Kommunen nicht mehr gezündet werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schließt nicht aus, dass bis zum Jahreswechsel vielleicht noch strengere Regeln in Kraft gesetzt werden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist bereits vorgeprescht. Am Montag (30.11.2020) beschloss sein Kabinett, dass in Baden-Württemberg die Weihnachtslockerungen nur bis zum 27. Dezember gelten sollen, damit fallen alle Silvesterpläne ins Wasser. In Franken bereiten sich Kommunen aktuell noch auf einen Jahreswechsel unter Corona-Lockerungen vor.

In Bamberg wird über Sperrzonen diskutiert

In Bamberg gab es bereits in den letzten Jahren auf dem Domplatz, auf dem Michaelsberg und auf der Altenburg ein Feuerwerksverbot. Wie ein Sprecher erklärt, soll es in dieser Woche in der Verwaltung Gespräche geben, ob darüber hinaus weitere Sperrzonen festgelegt werden sollen.

Aufgrund der hohen Anzahl von Corona-Fällen in Nürnberg rechnet die Frankenmetropole an Silvester mit einem ganztägigen Alkoholkonsumverbot auf belebten Plätzen, bislang gilt dies in Nürnberg wegen der Pandemie bereits in den Nachtstunden. Bezüglich eines Böllerverbotes verweist Ordnungsamtsleiterin Katrin Kurr darauf, dass es solche örtlichen Verbote bereits seit mehreren Jahren in Nürnberg gebe, beispielsweise an der Burg und am Hauptmarkt.

"Wir prüfen derzeit die Erweiterung dieser Zonen für den Bereich der Innenstadt und einzelner stark frequentierter Plätze", sagt sie. Danach solle die Liste dem Stadtrat vorgelegt werden. An Silvester selbst will die Stadt mit einer erhöhten Zahl von Einsatzkräften von Polizei und eigener Verwaltung die Regeln durchsetzen.

Wenn Nachbarn die Party anzeigen, kommt die Streife

Die Polizei bereitet sich auch auf einen Jahreswechsel mit besonderen Herausforderungen vor. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten verweist darauf, dass es an Silvester üblicherweise immer eine stärkere Polizeipräsenz gebe. "Es wird sich in diesem Jahr nicht viel ändern im Vergleich zu vorherigen Jahren", sagt der Sprecher des Kemptener Präsidiums, Dominic Geißler.

Er hofft, dass es in den eher ländlichen Regionen im eigenen Zuständigkeitsbereich keine zu großen Silvesterfeiern geben wird. Geißler betont, dass die Polizei von sich aus nicht in Wohngebieten nach großen Partys suchen werde. Wenn allerdings Bürger die Polizei riefen, weil in der Nachbarschaft zu groß gefeiert werde, müsse eine Streife losgeschickt werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisierte in der ARD-Sendung "Anne Will", dass einige Bürger in der Corona-Pandemie immer wieder nach Schlupflöchern der geltenden Regelungen suchten. "Wenn wir uns jetzt mal darauf konzentrieren, wie wir so gut wie möglich die Zahlen senken und es so konsequent anwenden wie es nur geht, dann denke ich, ist Weihnachten entspannt." Größere Sorge als Weihnachten bereitete ihm weiterhin Silvester und Skiaktivitäten. "In den nächsten zwei Wochen müssen wir dann noch mal ein Update machen, wie wir stehen, und im Zweifelsfall aus dem Verlängern und Vertiefen ein Mehr an Vertiefen machen", so Söder.

Konkrete Maßnahmen werden in zwei Wochen beschlossen

Erst in den kommenden Wochen wird sich also zeigen, ob es bei Sperrzonen wie in Bamberg und Nürnberg bleibt oder ob strengere Maßnahmen für den Jahreswechsel in Kraft treten.

