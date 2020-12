Angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen kontrollieren Polizei und Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel am heutigen Montag (07.12.2020) verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht im Freistaat. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages soll es in ganz Bayern konsequente Kontrollen geben.

Auch die fränkische Polizei wird sich an der ersten bundesweiten Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Masken-Kontrolltag in Franken: Im ÖPNV wird verstärkt kontrolliert

Heute werden die Beamten der Polizeidienststellen schwerpunktmäßig in Bus und Bahn sowie an stark frequentierten öffentlichen Plätzen kontrollieren. Besonders Augenmerk werden sie dabei auf Landkreise mit hohen Inzidenzwerten haben, heißt es vonseiten der Polizei. Ziel der Kontrollen sei der Schutz der Bevölkerung vor Ansteckung.

Es ist die dritte bayernweite Aktion dieser Art, der bundesweite Aktionstag findet aber erstmalig statt. Bei der letzten bayernweiten Kontrollaktion zur Maskenpflicht am 23. Oktober wurden nach Angaben des Innenministeriums 1820 Verstöße festgestellt. Bei einer ähnlichen Kontrollaktion im Frühjahr waren noch 3000 Verstöße aufgefallen.

In Bayern ist eine Maske im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für alle Fahrgäste ab sechs Jahren verpflichtend. Nur aus gesundheitlichen Gründen und mit einem ärztlichen Attest sind Ausnahmen möglich. Auch auf bestimmten Flächen in den Innenstädten oder auf einigen sonstigen öffentlichen Plätzen gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

250 Euro Bußgeld droht bei Verstoß gegen die Corona-Maskenpflicht

Maskenmuffel müssen mit einem Bußgeld rechnen. Der Bußgeldkatalog des Bayerischen Gesundheitsministeriums sieht bei Verstößen gegen die Maskenpflicht Strafzahlungen in Höhe von 250 Euro vor. In milderen Fällen kann es auch zunächst eine Verwarnung geben. Alle Informationen rund um die Corona-Maßnahmen in Bayern gibt es im Infranken Live-Ticker.

