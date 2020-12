"Cold Cases" Franken: Sechs Verbrechen, die bis heute nicht aufgeklärt sind

Im Oktober 2020 setzt die Polizei in Australien eine Belohnung von einer Million Dollar aus für Hinweise in dem Gewaltdelikt. Schon wenige Wochen später bestätigten die Ermittler, neue Hinweise erhalten zu haben, die nun Teil der laufenden Ermittlungen sind.

In Deutschland wurde währenddessen Ermittlungen gegen einen Mitreisenden von Simone eingestellt. Nun bleibt abzuwarten, ob die neuen Hinweise aus Australien eine Wende in dem Fall bringen.

Der Fall Christiane Junker: Mord an 15-Jähriger seit 40 Jahren ungeklärt

Kurz vor Weihnachten im Jahr 1979 kehrt die 15-jährige Christiane Junker aus Aschaffenburg nicht mehr zu ihrer Familie zurück. Der Wächter vom Schlosspark findet die Leiche der Schülerin am nächsten Tag hinter einem Bootshaus im Schlossgarten. Ihr Körper weist eine Bissspur auf, die Ermittler gehen von einer versuchten Vergewaltigung aus.

Knapp 40 Jahre nach der Tat nimmt die Kripo einen verdächtigen Nachbarn fest. Doch im Prozess 2020 erweist sich das zahnmedizinische Gutachten, das den Mann als Täter überführen soll, als fehlerhaft. Der Angeklagte wird freigesprochen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage legen Revision ein.

Ehepaar verbrannt auf Parkplatz an A3 gefunden - Identität der Toten unklar

Vor 37 Jahren werden auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 bei Erlangen die brennenden Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. Bis heute weiß die Polizei nicht, wer die Toten sind - geschweige denn, dass sie eine Spur von den Tätern hätten.

Während der Ermittlungen bildet sich, auch dank neuer technischer Möglichkeiten, die Erkenntnis heraus, dass es sich bei den Opfern um ein Paar aus Italien handeln könnte, möglicherweise aus der Gegend um Florenz. Doch in Italien geht es nur schleppend voran. Auch deshalb kommt immer wieder der Verdacht auf, die Mafia könnte ihre Finger im Spiel haben.

Die Ermittlung führt der Erste Kriminalhauptkommissar Klaus Bauer - er war am 1. Mai 1983 noch als junger Streifenpolizist einer der ersten am Fundort der Leichen.

Der Fall Heidi Dannhäuser: Postbotin beim Joggen verschwunden

Im November 2013 kehrt die damals 49 Jahre alte Postbotin Heidi Dannhäuser aus Fischbach bei Nürnberg nicht vom Joggen zurück. Alles spricht für ein Verbrechen, denn die Frau hat alles zurückgelassen, was man mitnehmen würde, wollte man etwa ein neues Leben beginnen: Ausweis, Versicherungskarte, Handy, Auto. Auf ihrem Konto tut sich nichts.

Ein erster Verdacht gegen den Lebensgefährten erhärtet sich nicht, seit Jahren findet die Polizei keine heiße Spur. Auch eine erneute Durchsuchung des Hauses der Frau im Mai 2018 - also fast fünf Jahre nach ihrem Verschwinden - bringt nichts ein.

Die Familie sucht über eine Internetseite nach ihr. Die Stadt machte jahrelang Plakatwände für die Suchaktion frei - auch hier: keine Ergebnisse. Doch die Akten seien nicht geschlossen, sagt Polizeisprecher Rainer Seebauer. "Vielleicht finden wir ja doch noch die entscheidende Spur."

Der Fall Peggy: Mord an Neunjähriger bleibt ungeklärt - Ermittlungen eingestellt

Die neun Jahre alte Peggy Knobloch verschwindet am 7. Mai 2001 auf dem Heimweg von der Schule in Lichtenberg im Landkreis Hof. Das Skelett des Mädchens wird Jahre später in einem Wald gefunden, der Mörder bis heute nicht. Selbst NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt steht kurzzeitig unter Verdacht, als am Fundort der Leiche vermeintlich seine DNA-Spuren entdeckt werden.