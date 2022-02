Orkanwarnung für Franken

Immer mehr fränkische Schulen sagen Schulunterricht ab

Hier entfällt die Schule am Donnerstag (17. Februar 2022)

am Donnerstag (17. Februar 2022) Schulweg sei zu gefährlich

Aufgrund der Orkanwarnung entfällt am morgigen Donnerstag, 17. Februar, der Schulunterricht in einigen fränkischen Regionen. Dies teilt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus am Mittwochabend (16. Februar 2022) auf seiner Homepage mit.

Hier fällt die Schule am Donnerstag wegen einer Orkanwarnung aus

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen (Stufe 3 von 4) in der Zeit von Mittwoch, 16. Februar, 22 Uhr bis zum morgigen Donnerstag, 17. Februar, 18 Uhr. Man rechnet mit Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

Gewarnt wird vor umstürzenden Bäumen, herabstürzenden Ästen, Dachziegel oder Gegenständen. Der Aufenthalt im Freien ist laut Wetterdienst möglichst zu vermeiden. Insbesondere aufgrund der Gefahr auf dem Schulweg hat sich das Schulamt dazu entschieden, den Schulunterricht am morgigen Donnerstag, 17. Februar, hier entfallen zu lassen: