In der kommenden Woche will die Bundesregierung eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg bringen, um verbindliche, bundesweite Regelungen für eine sogenannte "Notbremse" ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 100 zu schaffen. «Ziel ist es hier, bundeseinheitlich Regeln zu schaffen», sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in der Bundespressekonferenz. Das bedeutet konkret: Länder und Landkreise könnten künftig keine Ausflüchte mehr finden, warum die Notbremse ausgerechnet in ihrem Fall nicht greift, wenn die Inzidenzmarke von 100 gerissen wird. Dies soll die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie vereinheitlichen.

Der Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll nun mit den Fraktionen im Bundestag und mit den Ländern abgestimmt werden. Das Gesundheitsministerium bat die Fraktionen nach dpa-Informationen um Anregungen bis Sonntag, 12 Uhr.

Konkret würden die neuen Regelungen für Bewohnende einer Stadt oder eines Landkreises bedeuten:

Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr

Drogerien, Apotheken, Garten- und Baumärkte, Buchhandlungen müssten wieder schließen - also der gesamte Handel bis auf Supermärkte und Tankstellen

Schüler müssten zweimal pro Woche einen Corona-Test machen

An Unternehmen geht ein dringender Homeoffice-Appell, nach Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil gäbe es sogar eine Testpflicht für Betriebe

Ab einer Inzidenz von 200 wären dann nach den Plänen des Bundes auch Schulen geschlossen, darunter ist Wechselunterricht möglich.

Unsere Grafik zeigt, welche Landkreise betroffen wären, gälte die Regelung bereits heute. Gelockert werden soll die Bundes-Notbremse nach dem Entwurf erst, wenn an drei Tagen in Folge der Inzidenzwert von 100 unterschritten wird. Auch dies stellen wir bereits in der Karte dar.