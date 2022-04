Der Frühling ist endlich in Franken angekommen und die sonnigen Tage mit blauem Himmel sind zurück! Während sich die meisten darüber freuen dürften, aktuell keinen Regenschirm zu benötigen, leidet die Natur aber zunehmend unter der Trockenheit. Wetterexperte Dominik Jung warnt: Die "blockierende Wetterlage" wird noch den ganzen April über andauern. Auch für den Mai hat er eine wenig optimistische Prognose.

Was wir jetzt dringend bräuchten, sei ein flächendeckender Landregen, sagt Dominik Jung. Doch bis auf ein paar Schauer und Gewitter in Süddeutschland bleibt es weiterhin trocken. Schuld daran sei die "blockierende Hochdruckwetterlage": Denn ein Hoch über Nordeuropa schiebt derzeit alle Tiefs in südliche Richtung weiter. "Der Dürremonitor zeigt schon wieder eine große Trockenheit in vielen Landesteilen. Da passiert einfach kaum etwas", erklärt der Diplom-Meteorologe vom Portal wetter.net.

Trockenheit setzt Deutschland zu - weiterhin kein Regen in Sicht

Während es im Mittelmeerraum derzeit immer wieder Starkregen gibt und Spanien sogar einen Wintereinbruch erlebte, kommt der Niederschlag in Deutschland nicht an. Stattdessen ist wieder mit Saharastaub zu rechnen. Der Ostwind bringt zwar auch kühle und feuchte Luft nach Franken, die Wolken lösen sich aber schnell wieder auf, erklärt der oberfränkische Wetterexperte Stefan Ochs. "Niederschläge fallen nicht", lautet daher die Prognose des Herzogenaurachers.

"Die Sonnenscheindauer ist unter diesen Umständen nur schwer abzuschätzen", fügt Ochs an. "Dementsprechend ist auch die Spanne der möglichen Höchsttemperaturen mit 12 bis 18 Grad recht groß." Nachts kann es wieder auf 8 bis 2 Grad abkühlen.

Unter dem ausbleibenden Regen leiden besonders die vielen Krokusse, Magnolien und Co., die in den vergangenen Tagen zu blühen begonnen haben. "Nun fehlt langsam aber sicher der Landregen. Besonders in der Landwirtschaft wartet man nach der Aussaat auf den Regen. Doch außer ein paar Schauern oder Gewittern ist da am Wochenende kaum etwas in Sicht", bedauert Dominik Jung. Und die Wetterlage soll sich auch bis Anfang Mai nicht verbessern.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen:

Freitag, 22. April: freundlich und trocken bei 14 bis 18 Grad

freundlich und trocken bei 14 bis 18 Grad Samstag, 23. April: Schauer und Gewitter, aber auch Sonnenschein bei 12 bis 17 Grad

Schauer und Gewitter, aber auch Sonnenschein bei 12 bis 17 Grad Sonntag, 24. April: abwechselnd Sonne, Wolken, Regen und Gewitter bei 11 bis 16 Grad

abwechselnd Sonne, Wolken, Regen und Gewitter bei 11 bis 16 Grad Montag, 25. April: Sonne und Wolken im Wechsel bei 13 bis 19 Grad

Sonne und Wolken im Wechsel bei 13 bis 19 Grad Dienstag, 26. April: sonnig, trocken und bewölkt bei 14 bis 20 Grad

Der Mai könnte laut Dominik Jung ähnlich trocken ausfallen, wobei sich der Meteorologe auf die Prognosen des US-amerikanischen Wetterdienstes NOAA bezieht. Sein Fazit für April lautet jedenfalls: "Aktuell ist kein wirkliches Ende dieser blockierenden Hochdruckwetterlage in Sicht."

Stefan Ochs ist da etwas optimistischer: Zu Beginn der neuen Woche könnte die feuchte Luft nämlich aufsteigen und sich somit Regenwolken über Franken bilden. Dafür kühlt es aber mit 8 bis 13 Grad wieder leicht ab.

