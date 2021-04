Franken vor 35 Minuten

Blitzmarathon

Blitzmarathon ab morgen: Das sind die Messstellen in Franken

Am morgigen Mittwoch (21. April 2021) ist es nach zweijähriger Pause wieder so weit: Die Bayerische Polizei macht binnen 24 Stunden an mehr als 2000 Messstellen Jagd auf Temposünder. In Franken könnte es an hunderten Orten für Autofahrer teuer werden.