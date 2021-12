Vor allem im Norden Frankens wird es im Verlauf des heutigen Donnerstags (23. Dezember 2021) und in der Nacht zu Heiligabend nicht nur kalt, sondern auch glatt.

Durch gefrierenden Regen oder Sprühregen "tritt verbreitet Glatteis auf", so der DWD (Deutscher Wetterdienst) in einer aktuellen Vorab-Warnung, die voraussichtlich ab Donnerstag um 18 Uhr bis Freitag (24. Dezember) um 10 Uhr gilt.

Straßenglätte: Drei oberfränkische Landkreis betroffen

Dabei kann es im Verlauf des Abends, in der Nacht und am folgenden Vormittag auch zu stärkerem Eisansatz auf Fahrbahnen, Gehwegen sowie an Gegenständen kommen. Es können laut DWD zudem Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auftreten.

Aktuell gibt es für drei Kreise in Oberfranken Vorabwarnungen vor markantem Wetter:

Landkreis Bayreuth

Landkreis Hof

Landkreis Wunsiedel

Der DWD weist am Donnerstagvormittag darauf hin, dass die Vorabinformation die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen soll. Zwar werde verbreitete Straßenglätte erwartet. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt könnten erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen.

Mehr zum Thema: