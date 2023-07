Das Wetter in Franken bleibt zum Start in den Juli wechselhaft. Am Dienstag (4. Juli 2023) heitert es zwischendurch ab und zu auf, dennoch klettern die Temperaturen nicht ganz so hoch wie in den Tagen zuvor. Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs") werden es maximal 25 Grad.

Am Abend zieht sich der Himmel wieder zusammen und vereinzelt kann es zu Regenschauern oder kurzen Gewittern kommen. Es weht zudem weiterhin ein starker, teils böiger Wind. Richtig ungemütlich wird es aber erst am Mittwoch: Ein Tief zieht nach Osten. Der Kern liegt zwar über Schleswig-Holstein, die Ausläufer bringen trotzdem zahlreiche Regenschauer und Gewitter nach Franken. Am Nachmittag soll es laut Ochs aufheitern und der Regen klingt ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad.

"Außergewöhnliches Ereignis" im Juli: Schwerer Sturm trifft Deutschland

Der Norden Deutschlands bekommt voraussichtlich das schlimmste ab. Das Wettermodell des Britischen Wetterdienstes erwartet einen schweren Sturm mit Orkanböen. "Das wäre für Juli natürlich ein ganz außergewöhnliches Ereignis", so Ochs. Andersherum gesehen sei es aber ziemlich unwahrscheinlich, dass es tatsächlich so kommt. Der Deutsche Wetterdienst ist davon noch nicht überzeugt. Derzeit gehen die Meteorologen noch von teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen aus. Im Umfeld der Nordsee sei durchaus mit orkanartigen Böen oder Orkanböen zu rechnen, erst am Abend lässt der Wind ein wenig nach.

Der Donnerstag in Franken und dem Rest Deutschlands wird wieder sommerlicher. Es soll laut Ochs heiter bis wolkig werden und vor allem trocken. Der Wind weht nur noch schwach und es wird bis zu 26 Grad warm. Davon darf man sich aber nicht täuschen lassen, in der Nacht kühlt es noch ordentlich ab. Die Temperaturen sinken auf bis zu acht Grad.

Am Freitag erreicht uns dann die nächste kurze Hitzewelle. Bis zum Sonntag klettern die Temperaturen von 30 über 32 bis auf 34 Grad. Es ziehen aber auch wieder erste Gewitter im Laufe des Sonntags auf. Am Montag können kurzzeitig noch die 34 Grad geknackt werden, es wird in der Region allerdings die nächste Kaltfront erwartet. Wie weit die Temperaturen zurückgehen, ist noch nicht klar. Ochs geht von Höchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad aus.