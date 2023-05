Das Wetter verspricht warme und sonnenreiche Pfingsten. Auslöser ist laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs") ein beständiges Hoch, das sich von Irland über die Nordsee bis an die Ostsee erstreckt. Dabei liegt Franken an der Südseite des Hochs in einer trockenen Nordostströmung.

Das wirkt sich auf das Wetter aus. Bis einschließlich Pfingstsonntag bleibt es sicher niederschlagsfrei. Dazu wird die Sonne voraussichtlich 75 Prozent der astronomisch möglichen Zeit scheinen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, kann sich außerdem durch den Hochdruckeinfluss die Luft etwas erwärmen.

Wetter in Franken: so werden Pfingsten und die kommenden Tage

Der Start in das Wochenende beginnt allerdings noch mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Quellwolken. Am Freitag (26. Mai 2023) werden dazu bei mäßigem bis frischem Nordostwind Werte von 20-24 Grad erwartet. Die Nacht zum Wochenende ist dabei meist klar. Die Frühwerte sinken auf 8 Grad ab.

Am Samstag wird es dann überwiegend sonnig. Die Quellwolken werden weniger und bei schwachem bis mäßigem Wind aus unveränderter Richtung erreichen die Temperaturen 23 Grad. Der Nachthimmel ist weiterhin klar und auch die Minima sind mit 8 Grad ähnlich wie in der vorherigen Nacht.

Der Pfingstsonntag bleibt freundlich. Der schwache Wind aus Nordosten macht sich nur durch einzelne frische Böen bemerkbar. Während die Tageshöchstwerte auf 24-25 klettern, steigen nachts auch die Tiefsttemperaturen auf 12 bis 8 Grad an.

Nach warmen Pfingsten: Wettermodelle sagen Abkühlung voraus

Insgesamt kühlt es in den restlichen Tagen der Woche nach Sonnenuntergang allerdings schnell ab. So werden gegen 22 Uhr nur noch Werte um die 16 Grad erwartet.

Wie es zu Start in die neue Woche weitergeht, ist noch unklar. Das deutsche ICON-Wettermodell sorgt dabei für Unsicherheit. Bei diesem wälzen sich nämlich ab Pfingstmontag Kaltlufttropfen von Norden her nach Franken. Diese hättet Regenschauer mit einem vorübergehenden Rückgang der Höchsttemperaturen unter 20 Grad zufolge. Auch bei der Betrachtung aller Wettermodell-Läufe und Ensembles kommt die Monatsabkühlung vor. Allerdings ist diese nur ganz vereinzelt.

Zu 80 Prozent tritt jedoch das wahrscheinlichere Szenario ein. Dieses prognostiziert, dass sich das Wetter vom Wochenende auch bis mindestens Mittwoch hält. Dann würde auch der Wochenstart bei Werten von 22 bis 25 Grad warm, sonnig und trocken ausfallen, so die Franken-Prognose.