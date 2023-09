Franken vor 24 Minuten

Podcast "Franken erleben"

Brombachsee, Abenteuerwald, Hundestrände: Das Fränkische Seenland im Podcast

Wer im Sommer in Franken seine Freizeit verbringen möchte, der sollte sich das Fränkische Seenland nicht entgehen lassen. Das Gebiet zählt als besonders vielseitig. In der neuen Episode von "Franken erleben" erfährst du alles, was du zum Fränkischen Seenland wissen musst.