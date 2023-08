In Franken gibt es viele sehenswerte Burgen - doch welche ist die schönste?

Voting der inFranken.de-Nutzer: Eure Nummer 1 der Burgen in Franken hat haushoch gewonnen

Die Top 10 der Festungen, Burgen und Schlösser in Franken

in Franken Burgen als Ausflugsziele in der Region - Facebook-Ranking aus euren Kommentaren

Traumhafte Natur, kulinarische Köstlichkeiten und dynamische urbane Regionen - das alles ist Franken. Außerdem ist die Gegend sehr geschichtsträchtig und voll spannender Kultur und Historie. Letztere erkennt man unter anderem an den zahlreichen Burgen, Schlössern, Festungen und Ruinen in Franken. Wohnen wie Ritter und Adel kannst du übrigens in diesen Hotels, die in mittelalterlichen Burgen und Schlössern in der Region untergebracht sind.

Frankens schönste Burg - Nutzer haben einen eindeutigen Favoriten

Wir haben auf Facebook dazu aufgerufen, uns eure Lieblingsburg zu nennen und haben aus den Kommentaren ein Ranking mit zehn Burgen erstellt. Und wenn du von Burgen und Schlössern in Franken nicht genug bekommen kannst, legen wir unsere Redaktionstipps ans Herz, in denen wir 21 Schlösser und Burgen in Franken beschreiben, die du gesehen haben musst.

Das es in der Region so viele historische Sehenswürdigkeiten gibt, beleuchten wir die Vielzahl an Burgen und Schlössern sogar in einer eigenen Folge unserer Podcasts "Franken erleben". Darin gehen wir auf die vielseitige Nutzung der Anlagen ein, die von Museum und Hotel bis hin zur Filmkulisse reicht, stellen aber natürlich auch besonders sehenswerte Burgen und Schlösser vor.

Hier ist die Top 10 der Burgen in Franken laut Meinung der inFranken.de-Nutzer.

#10 Burg Zwernitz

Gerade noch in die Top 10 unseres aktuellen Burgen-Rankings geschafft hat es die mittelalterliche Burg Zwernitz im Felsengarten Sanspareil im Landkreis Bayreuth.

Von der Burg aus - besonders vom 32 Meter hohen Burgturm bietet sich den Besucher*innen ein herrlicher Blick über die Fränkische Schweiz. Aber auch das Innere ist nicht zu vernachlässigen, denn hier gibt es eine spannende Dokumentation unter anderem über die Historie der Burg.

Adresse: Sanspareil 29, 96197 Wonsees

Sanspareil 29, 96197 Wonsees Eintrittspreise: ab 18 Jahren 3,50 Euro (ermäßigt 3 Euro)

ab 18 Jahren 3,50 Euro (ermäßigt 3 Euro) Öffnungszeiten: von April bis September täglich von 10 bis 16 Uhr (Montag Ruhetag)

von April bis September täglich von 10 bis 16 Uhr (Montag Ruhetag) Mehr zum Felsengarten Sanspareil bei Wonsees erfährst du in unserem Extra-Artikel.

#9 Burg Rabenstein

Die Burg Rabenstein ist wahrlich ein märchenhafter Ort inmitten des Naturparadieses der Fränkischen Schweiz. Auf der Burg gibt es einiges zu entdecken, zum Beispiel bei den Führungen durch die Prunk-, Waffen- und Rittersäle der Burg oder durch die Tropfstein-Wunderwelt der Sophienhöhle.

Neben der Besonderheit als geschichtsträchtiger Ort ist die Burg im Landkreis Bayreuth außerdem ein Hotel und Tagungsort und bietet die Möglichkeit für ein schmackhaftes À-La-Carte-Dinner im hauseigenen Restaurant.

Website

Adresse: Rabenstein 33, 95491 Ahorntal

Eintrittspreise: Erwachsene 7,50 Euro und Kinder 4 Euro

Erwachsene 7,50 Euro und Kinder 4 Euro Öffnungszeiten und Führungszeiten

#8 Cadolzburg

Im gleichnamigen Ort im Landkreis Fürth befindet sich diese Burg-Perle Frankens. Sie ist gekennzeichnet von ihrem Aussichtsturm, der aufgrund seiner äußeren Form als "Cadolzburger Bleistift" bezeichnet wird.

Die Ausstellung in der Burg bietet die einzigartige Möglichkeit, der Zeit des Mittelalters authentisch und hautnah zu begegnen. Auch der zugehörige Ort mit der historischen Architektur und dem traditionellen Marktplatz ist einen Besuch wert.

Website

Adresse: Burghof 3, 90556 Cadolzburg

Burghof 3, 90556 Cadolzburg Eintrittspreise: ab 18 Jahren 7 Euro (ermäßigt 6 Euro)

ab 18 Jahren 7 Euro (ermäßigt 6 Euro) Öffnungszeiten

#7 Burg Lauenstein

Hoch im Norden an der Grenze zu Thüringen und tief im Frankenwald gelegen, thront die Burg Lauenstein in Ludwigsstadt (Landkreis Kronach). Früheste Bauelemente dieser prächtigen Burg gehen - so wird vermutet - gehen auf das 12. Jahrhundert zurück. Sie wechselte von da an den Besitz durch verschiedene Adelsherren und ist seit 1962 im Besitz des Freistaats. Zwanzig Schauräume warten als Teil des Museums im Burginneren auf Besucher*innen.

Neben Übernachtungsmöglichkeiten könnt ihr hier auch euren Traum von einer Märchenhochzeit erfüllen. Die Region um die Burg herum ist wunderbar mit Wanderstöcken zu erkunden.

Website

Adresse: Burgstraße 3, 96337 Ludwigsstadt

Burgstraße 3, 96337 Ludwigsstadt Eintrittspreise: ab 18 Jahren 4,50 Euro (3,50 Euro ermäßigt)

ab 18 Jahren 4,50 Euro (3,50 Euro ermäßigt) Öffnungszeiten: April bis September 9 bis 18 Uhr; Oktober bis März 10 bis 16; Die Burg ist nur im Rahmen einer Führung zugänglich

#6 Festung Marienberg in Würzburg

Eines der Wahrzeichen der Stadt Würzburg ist die Festungsanlage auf dem Marienberg. Sie bringt eine beeindruckende, über 1000 Jahre alte Geschichte mit sich und beherbergt heute unter anderem das "Museum für Franken – Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg".

Vom zugehörigen Fürstengarten aus erhält man als Besucher*in einen tollen Blick über den Main hinweg und auf die Stadt. Eine Führung lohnt sich - vor allem, um noch mehr über die historischen Hintergründe der Anlage zu erfahren.

Website

Adresse: Marienberg, 97012 Würzburg

Marienberg, 97012 Würzburg Preise für eine Burgführung: 4 Euro (ermäßigt 3 Euro)

4 Euro (ermäßigt 3 Euro) Öffnungszeiten und Führungszeiten

#5 Altenburg in Bamberg

Die Altenburg über der Biermetropole Bamberg schafft es im Facebook-Ranking auf den fünften Platz. Kein Wunder, denn von der stattlichen Anlage aus erhält man einen einzigartigen mittelalterlichen Eindruck und kann noch dazu das Bamberger Landschaftspanorama genießen.

Das Wahrzeichen kann wunderbar zu Fuß erklommen werden, ein Weg der sich durchaus lohnt, so bekommt man gleichzeitig noch einiges von der schönen Altstadt zu sehen.

Website

Adresse: Altenburg 1, 96049 Bamberg

Altenburg 1, 96049 Bamberg Preise für eine Führung: 8 Euro (ermäßigt 4 Euro)

8 Euro (ermäßigt 4 Euro) Öffnungszeiten: täglich 9 bis 21 Uhr

#4 Kaiserburg in Nürnberg

Wer an Nürnberg denkt, denkt automatisch an die Kaiserburg. Sie ist das Wahrzeichen der fränkischen Großstadt und sollte bei keinem Besuch als Sehenswürdigkeit fehlen. Sie gilt darüber hinaus als eine der bedeutendsten Burgen Deutschlands und diente im Mittelalter als wichtige Kaiserpfalz.

Die Burg ist von der Stadt aus sehr leicht zu erreichen, oben angekommen gibt es allerlei Interessantes über die Historie der Burg im Kaiserburgmuseum zu entdecken.

Website mit allen Informationen zu Öffnungszeiten, Führungen und Preisen

mit allen Informationen zu Öffnungszeiten, Führungen und Preisen Adresse: Auf der Burg 17, 90403 Nürnberg

#3 Plassenburg Kulmbach: 219 Stimmen

Unter die Top 3 des Burg-Rankings hat es die Plassenburg in Kulmbach geschafft. Von Außen betrachtet vermittelte sie märchenhaftes Schloss-Ambiente und ist allein deswegen einen Besuch wert.

In der Anlage warten gleich mehrere Museen: Das "Landschaftsmuseum Obermain" mit wechselnden Ausstellungen und allen Informationen zur Burg, zur Region und zur Stadt Kulmbach, das "Deutsche Zinnfigurenmuseum", das "Museum Hohenzollern in Franken" und das "Armeemuseum Friedrich der Große".

Website

Adresse: Festungsberg 27, 95326 Kulmbach

Festungsberg 27, 95326 Kulmbach Eintrittspreise: 4,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro)

#2 Festung Rosenberg in Kronach

Die Festung Rosenberg thront nicht nur über der Altstadt des oberfränkischen Kronach - sondern fast über allen anderer Lieblingsburgen der inFranken.de-Nutzer. Die beeindruckende Burg ist eine der größten Befestigungsanlagen Europas und Websitewurde in ihrer jahrhundertelangen Geschichte niemals erobert.

Heute ist sie sowohl lebendiges Anschauungsmaterial des Festungsbaus und Museum, als auch Veranstaltungsort verschiedener kultureller Events. Im Inneren der Festung kannst du die Ausstellung "Festungen - Frankens Bollwerke" besuchen; Wir empfehlen die Teilnahme an Führung, während der du einige Bereiche der Burganlage entdecken kannst, die du sonst nicht zu Gesicht bekommen würdest, darunter auch ein unterirdischer Gang. Auch die Fränkische Galerie, ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums, ist hinter den Festungsmauern zu Hause.

Website

Adresse: Festung Rosenberg, Festung 1, 96317 Kronach

Festung Rosenberg, Festung 1, 96317 Kronach Öffnungszeiten: März bis Oktober: Dienstag bis Sonntag 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr, Führungen um 11:00 Uhr, 12:30 Uhr, 14:00 Uhr, 15:30 Uhr / November bis Februar: Dienstag bis Sonntag 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Führungen um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr

März bis Oktober: Dienstag bis Sonntag 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr, um 11:00 Uhr, 12:30 Uhr, 14:00 Uhr, 15:30 Uhr / November bis Februar: Dienstag bis Sonntag 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 11 Euro, Schüler*innen 6 Euro, Familienkarte 19 Euro (inklusive Fränkische Galerie und Ausstellungen) / Im Winter: Erwachsene 6 Euro, Schüler*innen 4 Euro, Familienkarte 13 Euro, alle Ausstellungen sind dann geschlossen

Erwachsene 11 Euro, Schüler*innen 6 Euro, Familienkarte 19 Euro (inklusive Fränkische Galerie und Ausstellungen) / Im Winter: Erwachsene 6 Euro, Schüler*innen 4 Euro, Familienkarte 13 Euro, alle Ausstellungen sind dann geschlossen Noch mehr Infos findest du in unserem separaten Artikel

#1 Veste Coburg

Mit großem Abstand - nämlich mit mehr als doppelt so vielen Stimmen wie Platz 2 - ist die Coburger Veste der Burgen- Favorit unter unseren Lesern. Die Top-Sehenswürdigkeit in Coburg thront rund 160 Meter über dem Zentrum und wird aufgrund ihrer Größe und Schönheit auch als die "Fränkische Krone" bezeichnet.

Veste Coburg Mit großem Abstand - nämlich mit mehr als doppelt so vielen Stimmen wie Platz 2 - ist die Coburger Veste der Burgen-Favorit unserer Leser. Val Thoermer/Adobe Stock +9 Bilder

Ein Besuch lohnt nicht nur wegen des einzigartigen Ausblicks. Gerade für Familien mit Kindern oder auch Schulklassen und Kindergartengruppen, bieten die Kunstsammlungen der Veste Coburg zahlreiche Mitmach-Angebote. Parkmöglichkeiten gibt es ausreichend, auch besteht die Möglichkeit, mit dem Veste-Express zur Burg zu gelangen.

Website

Adresse: Veste Coburg 1, 96450 Coburg

Öffnungszeiten: 1. April bis 5. November 2023: täglich 9.30 bis 17 Uhr; 7. November 2023 bis 22. März 2024: Dienstag bis Sonntag 13 bis 16 Uhr (geschlossen: montags, 24., 25., 31. Dezember und 13. Februar).

1. April bis 5. November 2023: täglich 9.30 bis 17 Uhr; 7. November 2023 bis 22. März 2024: Dienstag bis Sonntag 13 bis 16 Uhr (geschlossen: montags, 24., 25., 31. Dezember und 13. Februar). Eintrittspreise: Erwachsene 9 Euro; Rentner*innen 7 Euro; Kinder, Jugendliche, Schüler*innen, Azubis und Studentinnen 2 Euro (freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren), Familienkarte 18 Euro, Kombikarte für 15 Euro (umfasst Veste Coburg, Schloss Ehrenburg, Naturkunde-Museum, Schloss Rosenau und Europäisches Museum für Modernes Glas - gültig für ein jahr ab Kaufdatum).

Erwachsene 9 Euro; Rentner*innen 7 Euro; Kinder, Jugendliche, Schüler*innen, Azubis und Studentinnen 2 Euro (freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren), Familienkarte 18 Euro, Kombikarte für 15 Euro (umfasst Veste Coburg, Schloss Ehrenburg, Naturkunde-Museum, Schloss Rosenau und Europäisches Museum für Modernes Glas - gültig für ein jahr ab Kaufdatum). Noch mehr Infos findest du in unserem separaten Artikel

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

