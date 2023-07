In Unterfranken findest du eine große Auswahl an Ausflugszielen: Eine Radtour am Main, ein Besuch der Festung Marienberg in Würzburg oder eine entspannte Wanderung durch die malerischen Weinberge – all das kannst du in der Region erleben. Darüber hinaus erwarten dich auch einige Lost Places in Unterfranken. Lost Place bedeutet wörtlich übersetzt "vergessener Ort". Es handelt sich also um einen Ort, der ungenutzt und leerstehend ist und dem deshalb ein ganz besonders mystisches Flair innewohnt.

Lost Place in Unterfranken #1: Sanatorium Apolant

Der erste Lost Place in Unterfranken, den wir dir vorstellen wollen, ist das im Jahr 1906 eröffnete Sanatorium Apolant im Kurort Bad Kissingen. Von 1906 bis 1978 kamen zahlreiche Patient*innen für unterschiedlichste Therapien und Diätkuren in das Krankenhaus. Seit 1978 steht das Gebäude leer und es erinnert nur noch wenig an die Zeit, als das Sanatorium Patient*innen beherbergte. Im Jahr 2012 erteilte der Bauausschuss des Bad Kissinger Stadtrates zwar die Genehmigung zum Abriss des Gebäudes, bis jetzt wurde dieser jedoch noch nicht durchgeführt. Da unklar ist, wann der Abriss ansteht, ist es höchste Zeit, das Sanatorium Apolant zu besuchen und dich vom mysteriösen Leerstand verzaubern zu lassen.

Das verlassene Krankenhaus strahlt einen morbiden und geheimnisvollen Reiz aus. Lost Places-Liebhaber*innen finden hier einzigartige Fotomotive und interessante Einblicke in die Kur- und Krankenhauswelt von damals. Das barocke Gebäude ist verhältnismäßig gut erhalten und öffentlich zugänglich. Wichtiger Hinweis: Es sind bereits einzelne Teile des Hauses eingefallen. Deshalb ist beim Betreten äußerste Vorsicht geboten, da auch an anderen Stellen des Gebäudes Einsturzgefahr herrschen könnte.

Tauche ein in die geheimnisvolle Welt eines verlassenen Sanatoriums und erkunde einen der schönsten und am besten erhaltenen Lost Place in Unterfranken.

Lost Place in Unterfranken #2: Schlachthof von Bad Kissingen

Auch dieser Lost Place in Unterfranken liegt im Landkreis Bad Kissingen. Es handelt sich um einen leerstehenden Schlachthof, der ebenfalls zu den schönsten und am besten erhaltenen Lost Places in der Umgebung gehört. Der Schlachthof wird aktuell zeitweise von der Stadtreinigung genutzt, um dort Fahrzeuge abzustellen. Davon abgesehen ist er jedoch nicht in Betrieb und öffentlich zugänglich.

Das weitläufige Gebäude wurde zwischen 1923 und 1925 im Jugendstil errichtet. Bis 2002 wurden hier Ochsen und Kälber geschlachtet. Das dreischiffige Gebäude erinnert mehr an eine Kirche, als an einen großen Schlachtbetrieb (daher auch der Spitzname "Ochsenkathedrale"). Es besteht aus zwei Seitenflügeln und aus einer Haupthalle. Die Haupthalle ist 17 Meter hoch, was auch im Inneren den Eindruck einer Kathedrale entstehen lässt. Ebenso ist der Gang im Zentrum des Schlachthofes mit seinen 50 Metern Länge beeindruckend zu besichtigen.

Der alte Schlachthof steht mittlerweile unter Denkmalschutz und bietet dir die Möglichkeit, einzigartige Fotos zu machen und kunstvolle Architektur zu erleben. Am Schlachthof, der außerdem an der malerischen Lindesmühlpromenade liegt, gibt es eigene Parkplätze und der öffentliche Zugang ist auch mit Hund erlaubt.

Lost Place in Unterfranken #3: Wachhaus im Steinbachtal

Dieser weniger bekannte Lost Place in Unterfranken liegt in der Nähe von Würzburg. Heute ist das leerstehende Gebäude ein unbenutztes Waldhaus im Steinbachtal – früher wurde es als Pulvermagazin von der bayrischen Armee genutzt. Errichtet wurde das einfache Waldhaus im Jahr 1864. Es befindet sich nun schon seit 1908 im Besitz des Verschönerungsvereins Würzburg. Dieser errichtete auf den Fundamenten des damaligen Pulverhauses (einem Nebengebäude des Pulvermagazins) zunächst eine Gaststätte und vermietet das Gebäude aktuell an eine soziale Einrichtung. Vom Pulvermagazin ist nur noch ein Gebäude, das ehemalige Wachhaus, in seiner Ursprungsform vorhanden.

Dieses Wachhaus ist jedoch auf jeden Fall einen Besuch Wert, wenn du auf besonders schaurige und mysteriöse Lost Places Lust hast. Das Gebäude steht zwar unter Denkmalschutz, befindet sich aber in einem heruntergekommenen Zustand. Hier findest du kaputte Fensterscheiben, alte Kriegsmalereien sowie stark baufällige Innenräume. Der Zugang ist frei.

Es wird aktuell nach einem Nachmieter für das verlassene Wachhaus gesucht. Das Haus wurde im Jahr 1977 einmalig saniert, aufgrund der starken Verwitterung wird die erneute Modernisierung jedoch einiges an Geld und Zeit in Anspruch nehmen.

Fazit: Drei besondere und besuchenswerte Ort in Unterfranken

Mit dem Sanatorium Apolant, dem alten Schlachthof in Bad Kissingen und dem Wachhaus im Steinbachtal gibt es besondere und besuchenswerte Lost Places in Unterfranken. Vielleicht magst du diesen oder auch weiteren besonderen Ausflugszielen in Unterfranken oder auch Oberfranken einen Besuch abstatten und die besondere Atmosphäre genießen.

