Ausflüge mit Kindern in Franken: 20 Tipps für Familien in den Sommerferien

Kulinarische Genüsse, historische Gebäude und jede Menge Wanderwege - die Aushängeschilder Frankens gehören zum festen Ausflugs-Repertoire von Bewohner*innen und Besucher*innen gleichermaßen.

Doch sie haben einen Nachteil: Bei den meisten Kindern kommen Schäuferla, Kirchen und lange Wanderungen nicht besonders gut an. Dabei gibt es in der Region viele Ausflugsziele, die Spaß für die ganze Familie bieten: Wir haben 20 Ausflüge mit Kindern in Franken für dich zusammengestellt, bei denen die ganze Familie auf ihre Kosten kommt.

1. Erlebnispark Schloss Thurn - Actionspaß in märchenhafter Umgebung

Der Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach bietet mit seiner märchenhaften Erlebniswelt und der Mischung aus Spiel, Spaß und Spannung ein ganz besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Der große Park mit uralten Bäumen bietet den perfekten Schauplatz für Ritterturniere. Mit einer Vielzahl von Fahrgeschäften, darunter Achterbahnen, Karussells und Bootsfahrten um das Schloss, bietet der Park jede Menge Spaß und Action. Besonders die jüngsten Besucher kommen auf dem liebevoll gestalteten Kinderkarussell oder beim Toben im Wasserspielbereich auf ihre Kosten. Groß und Klein können sich beim Marionettentheater oder bei den Western- und Zaubershows amüsieren.

Heroldsbach: Schloss Thurn startet in neue Saison - diese Aktionen und Attraktionen erwartet die Besucher Schloss Thurn GmbH & Co. Erlebnispark KG +22 Bilder

Neben den Fahrgeschäften beeindruckt der Park mit einem weitläufigen Naturbereich, der zum Verweilen und Entspannen einlädt. Familien können hier gemütlich picknicken und eine kleine Auszeit nehmen. Der Erlebnispark Schloss Thurn punktet außerdem mit einem großzügigen Spielplatz, der mit Klettergerüsten, Schaukeln und Rutschen für ausgelassenen Spielspaß sorgt.

Adresse: Schloßplatz 4, 91336 Heroldsbach

Schloßplatz 4, 91336 Heroldsbach Öffnungszeiten: Wechselnde Öffnungszeiten, weitere Infos auf der Homepage.

Wechselnde Öffnungszeiten, weitere Infos auf der Homepage. Preise: Kinder (3-11 Jahre) 32,90€, Erwachsene (ab 12 Jahren) 34,90€, Senioren (ab 55 Jahren) 31,70€. Familientickets und Angebote für Schwerbehinderte.

Kinder (3-11 Jahre) 32,90€, Erwachsene (ab 12 Jahren) 34,90€, Senioren (ab 55 Jahren) 31,70€. Familientickets und Angebote für Schwerbehinderte. Kontakt: 09190 929898

09190 929898 Website: www.schloss-thurn.de

2. Tierischer Spaß im Tiergarten Nürnberg

Der Tiergarten Nürnberg bietet mit einer Fläche von über 65 Hektar und über 300 Tierarten eine faszinierende Vielfalt an Tieren aus aller Welt. Viele von ihnen kommen aus fernen Ländern oder stehen auf der sogenannten Liste der bedrohten Pflanzen- und Tierarten.

Der Zoo ist bekannt für seine artgerechten Gehege und Bemühungen im Bereich des Artenschutzes. Besucher haben die Möglichkeit, etwa 4650 verschiedene Tiere wie Löwen, Sibirische Tiger, Giraffen, Erdmännchen und viele mehr aus nächster Nähe zu beobachten.

Der Tiergarten Nürnberg engagiert sich auch in Bildung und Forschung, indem er informative Veranstaltungen und Programme anbietet, die die Besucher über den Schutz der Tierwelt informieren und sensibilisieren. Für Kinder gibt es auch einen Kinderbereich mit verschiedenen Spielmöglichkeiten und einen Streichelzoo.

Tiger Samur geht durch sein Gehege im Nürnberger Zoo Der achtjährige Tiger Samur geht durch sein Gehege im Nürnberger Zoo. -/Tiergarten Nürnberg/dpa +22 Bilder

Adresse: Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg

Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg Öffnungszeiten: Ab 26.03 bis 03.10: 08:00-19:30 Uhr, letzter Einlass 18:30 Uhr, Tierhäuser schließen um 18:45 Uhr

Ab 04.10 bis 28.10: 09:00-18:00 Uhr, letzter Einlass 17:00 Uhr, Tierhäuser schließen um 17:15 Uhr

ab 29.10: 09:00-17:00 Uhr. letzter Einlass 16:00 Uhr, Tierhäuser schließen um 16:15 Uhr

Ab 26.03 bis 03.10: 08:00-19:30 Uhr, letzter Einlass 18:30 Uhr, Tierhäuser schließen um 18:45 Uhr Ab 04.10 bis 28.10: 09:00-18:00 Uhr, letzter Einlass 17:00 Uhr, Tierhäuser schließen um 17:15 Uhr ab 29.10: 09:00-17:00 Uhr. letzter Einlass 16:00 Uhr, Tierhäuser schließen um 16:15 Uhr Preise: Kinder (4-13 Jahre) 8.50€, Jugendliche (14-17 Jahre) 13,50€, Erwachsene 18€, Familienkarte (Eltern oder Großeltern mit eigenen Kindern bis 17 Jahre) 42€

Ermäßigungen für Studenten, Auszubildende, Rentner und Schwerbehinderte.

Kinder (4-13 Jahre) 8.50€, Jugendliche (14-17 Jahre) 13,50€, Erwachsene 18€, Familienkarte (Eltern oder Großeltern mit eigenen Kindern bis 17 Jahre) 42€ Ermäßigungen für Studenten, Auszubildende, Rentner und Schwerbehinderte. Kontakt: 0911 54546

0911 54546 Website: tiergarten.nuernberg.de

3. Minigolfplatz Bamberg an der Jahnwiese

Der Minigolfplatz an der Jahnwiese in Bamberg ist die perfekte Wahl für eine entspannte Freizeitaktivität, die sowohl Spaß macht als auch Geschicklichkeit und Konzentration herausfordert.

Mit insgesamt 18 abwechslungsreichen Bahnen, bietet der Minigolfplatz Spaß für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Die idyllische Lage an der Jahnwiese und die grüne Umgebung sorgen für eine angenehme Atmosphäre beim Spielen. Die ganze Familie kann hier einen fröhlichen Tag im Freien verbringen.

Die gepflegte Anlage bietet außerdem ausreichend Sitzgelegenheiten und Schattenplätze, um zwischendurch eine Pause einzulegen. Für Besucher, die sich nach dem Spiel stärken möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten für einen Snack oder ein erfrischendes Getränk.

Minigolf in Bamberg: Ein riesen Spaß für Jung und Alt. Felix Wolf/pixabay.com +22 Bilder

Adresse: Galgenfuhr Jahnwiese, 96050 Bamberg

Galgenfuhr Jahnwiese, 96050 Bamberg Öffnungszeiten: März und Oktober: Samstag und Sonntag ab 13:30 Uhr

April bis September: Dienstag bis Samstag ab 13:30 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 13 Uhr, montags nur in den Ferien geöffnet

März und Oktober: Samstag und Sonntag ab 13:30 Uhr April bis September: Dienstag bis Samstag ab 13:30 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 13 Uhr, montags nur in den Ferien geöffnet Preise: Jugendliche (6-17 Jahre) und Studenten: 1.Runde 4€, 2.Runde gratis

Erwachsene (ab 18 Jahre): 1.Runde 5,50€, 2.Runde 4€

Jugendliche (6-17 Jahre) und Studenten: 1.Runde 4€, 2.Runde gratis Erwachsene (ab 18 Jahre): 1.Runde 5,50€, 2.Runde 4€ Kontakt: 0951 131514

0951 131514 Website: www.mgc-bamberg.de

4. Zeitreise im Freilandmuseum Bad Windsheim

Das Freilandmuseum Bad Windsheim bietet auf 45 Hektar eine Zeitreise durch 700 Jahre fränkische Geschichte. Mit über 100 Gebäuden, die originalgetreu wieder aufgebaut wurden, kann man sehen wie die Leute früher gelebt haben. Von Handwerkshäusern und Brauereien über Adelsschlösschen ist alles dabei, um sich in der Zeit zurückversetzen.

Es werden auch viele Veranstaltungen angeboten, wie etwa Bierbrauen, Korbmachen, Handweben und Imkern. Auch an zahlreiche Führungen kann teilgenommen werden, beispielsweise an der Mitmach-Führung "Bäuerliches Leben im Mittelalter" oder "Auf Schatzsuche im Kirchenmuseum". Ein Erlebnisspielplatz lädt Kinder zum Erkunden, Spielen und Verweilen ein.

historische-kinderspiele-2-bildarchiv fränkisches freilandmuseum fladungen-foto-gerhardnixdorf Gerhard Nixdorf +22 Bilder

Im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim Im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim können Besucher erleben, wie die Leute früher gelebt haben. Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim +22 Bilder

Adresse: Eisweiherweg 1, 91438 Bad Windsheim

Eisweiherweg 1, 91438 Bad Windsheim Öffnungszeiten: aktuell täglich von 9 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr

Preise: eine Familienkarte kostet 17 Euro, eine Teil-Familienkarte kostet 10 Euro, der Eintritt für Kinder unter 6 Jahren ist frei

eine Familienkarte kostet 17 Euro, eine Teil-Familienkarte kostet 10 Euro, der Eintritt für Kinder unter 6 Jahren ist frei Kontakt: 09841 66800, Mail: info@freilandmuseum.de

09841 66800, Mail: info@freilandmuseum.de Website: freilandmuseum.de

5. Fränkischer Theatersommer

Theater ist lebendiges Erleben von Kultur. Außerdem ist es eine willkommene Abwechslung für alle, die sowieso schon zu oft vor dem Bildschirm sitzen. Von Theater-Aufführen lassen sich auch die Kleinen gerne mitreißen. Im Sommer wird es noch schöner, wenn man die Schauspielkunst im Freien genießen kann.

Im Rahmen des "Fränkischen Theatersommers" stehen dieses Jahr diverse Stücke auf dem Spielplan. Gespielt wird an den verschiedensten Orten und unter anderem auch in einem Schloss oder einem Museum. Die sommerlichen Temperaturen machen auch Freilichttheater möglich! Neben spannenden Theaterstücken und Kabaretts gibt es auch Vorführungen für die Kleinen.

Zum ersten Mal spielte der Fränkische Theatersommer in Kutzenberg. Foto: Gerda Völk +22 Bilder

Programm

Spielorte

Kontakt: info@theatersommer.de, 09274 / 947 440

6. Badespaß im Palm Beach Kristall Erlebnisbad

Mit seiner Wasserlandschaft, dem Wellenbad und vielen verschiedenen Rutschen ist das Palm Beach Erlebnisbad ein perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie. Für die ganz kleinen Kinder gibt es ein Becken mit vielen verschiedenen bunten Spielsachen, einem Wasserpilz und kleinen Rutschen. Die etwas Älteren können sich bei Wettbewerben wie dem Arschbombencontest und Wettschwimmen auspowern.

Während die Kinder beschäftigt sind, können die Erwachsenen bei einer ayurvedischen Massage entspannen oder sich in der Sauna oder in der Therme erholen. Die Mütter können sich in der Beautyabteilung mit Kosmetik, einer Gesichtsbehandlung oder bei einer Behandlung in der Schwebeliege verwöhnen lassen.

Perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie: Palm Beach Perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie: das Erlebnisbad "Palm Beach" in Stein. Palm Beach +22 Bilder

Adresse: Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein

Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein Öffnungszeiten : S onntag bis Donnerstag 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 24 Uhr, Frühschwimmern (Mittwoch bis Samstag, ab 8 Uhr)

onntag bis Donnerstag 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 24 Uhr, Frühschwimmern (Mittwoch bis Samstag, ab 8 Uhr) Preise: eine Tageskarte für Erwachsene kostet 24,90 Euro, eine Tageskarte für Kinder kostet 6,90 Euro, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gibt es einen Aufpreis von 2 Euro

eine Tageskarte für Erwachsene kostet 24,90 Euro, eine Tageskarte für Kinder kostet 6,90 Euro, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gibt es einen Aufpreis von 2 Euro Kontakt: 0911 688350, Mail: mail@kristall-palm-beach.de

7. Hoch in den Baumwipfeln im Kletterwald am See in Schweinfurt

Der Kletterwald am See in Schweinfurt ist mit 10.500 Quadratmetern und 230 Kletterelementen der größte Park Deutschlands und ein wahres Paradies für Abenteuerlustige und Naturliebhaber. Direkt am Ufer eines malerischen Sees gelegen, bietet der Kletterwald ein einzigartiges und spannendes Erlebnis inmitten der Natur. Mit verschiedenen Parcours und Schwierigkeitsgraden ist für jeden etwas dabei, egal ob Anfänger oder erfahrener Kletterer. Für Nervenkitzel sorgen knifflige Hindernisse und 25 verschiedenen Seilbahnen mit einer Gesamtlänge von 1000 Metern.

Die Sicherheit steht dabei an erster Stelle, denn jeder Besucher erhält eine professionelle Einweisung und ist durch das moderne Sicherungssystem stets gut gesichert. Neben dem Kletterspaß bietet die umliegende Natur auch die Möglichkeit für gemütliche Spaziergänge oder ein Picknick am Seeufer.

Grenzen überwinden, Mut fassen, sich gegenseitig helfen: Im Kletterwald lernen die Kinder einiges. Foto: Ralf Dieter +22 Bilder

Adresse: Am Baggersee 2, 97424 Schweinfurt

Am Baggersee 2, 97424 Schweinfurt Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr, Feiertags 10 bis 19 Uhr, in den Ferien täglich von 10 bis 19 Uhr

Preise: Mini-Parcous ab 7 €, Normalparcours 15€, Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 21€

Mini-Parcous ab 7 €, Normalparcours 15€, Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 21€ Kontakt: über das Kontaktformular

über das Kontaktformular Website: kletterwald-schweinfurt.de

8. Märchenwanderweg Bischofsgrün - auf den Spuren von Schneewittchen und Co.

Der Märchenwanderweg Bischofsgrün ist ein tolles Erlebnis für die ganze Familie im idyllischen Fichtelgebirge. Der Weg führt durch eine märchenhafte Landschaft, vorbei an Brunnen, Bächen und Felsen und entführt Besucher in die Welt der beliebten Sagen und Geschichten. Auf zwei Kilometern gibt es über 14 verschiedene Stationen zu entdecken. Mit dem scannen des QR-Codes kann man sich jedes Märchen an der jeweiligen Etappe anhören. Die Jüngeren werden beim Wandern von Aschenputtel, dem gestiefelten Kater, den drei kleinen Schweinchen und vielen anderen bei Laune gehalten.



Der Weg beginnt am Brunnen an der Laudien-Rathaus-Galerie, ist gut ausgeschildert und familienfreundlich gestaltet. Er ist mit dem Kinderwagen zu befahrbar und auch für kleinere Kinder gut zu bewältigen. Unterwegs gibt es immer wieder Rastplätze und Picknickmöglichkeiten, um eine kleine Pause einzulegen und die schöne Umgebung zu genießen. Die herrliche Landschaft und die magische Atmosphäre machen den Märchenwanderweg zu einem beliebten Ausflugsziel für Märchen- und Naturliebhaber jeden Alters.

Märchenwanderung. Foto: pixabay +22 Bilder

Adresse: Hauptstraße, 95493 Bischofsgrün

Hauptstraße, 95493 Bischofsgrün Öffnungszeiten: ganzjährig begehbar

ganzjährig begehbar Preise: kostenfrei

kostenfrei Kontakt : touristinfo@bischofsgruen.de

: touristinfo@bischofsgruen.de Website: www.fichtelgebirge.bayern

9. Burg Rabenstein - Burg, Tropfsteinhöhle und Falknerei

Im Herzen der Fränkischen Schweiz liegt die im 11. Jahrhundert erbaute Burg Rabenstein: eine Adelsburg aus dem Hochmittelalter, deren älteste Bauteile aus dem ersten Viertel des 12. Jahrhunderts stammen. Eine der Hauptattraktionen sind die Burgführungen, bei denen Klein und Groß mehr über die Geschichte der Burg erfahren und in vergangene Zeiten eintauchen können. Eine Nacht schlafen wie einst Ritter und Prinzessinnen? Das ist in einem der historischen Zimmer des Burghotels möglich.



Nur wenige Schritte von der Burg entfernt befindet sich die Sophienhöhle, eine geheimnisvolle Tropfsteinhöhle. In geführten Touren können Besucher die unterirdische Welt und ein spektakuläres Farbspiel aus Gelb- und Rottönen bestaunen.

Auf rund 30.000 Quadratmetern erstreckt sich der Greifvogel- und Eulenpark. Über 70 Tag- und Nachtgreifvögel, darunter der majestätische Steinadler und die prachtvolle Schneeeule, sind hier untergebracht und können in den großräumigen Volieren, sowie bei Flugvorführungen bestaunt werden.

burg_rabenstein_ahorntal_1 Im Herzen der Fränkischen Schweiz liegt die Burg Rabenstein. Burg Rabenstein +22 Bilder

Adresse: Burg Rabenstein Event GmbH, Rabenstein 33 95491 Ahorntal

Rabenstein 33 95491 Ahorntal Öffnungszeiten: Burgführungen Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen ab 11 Uhr

Burgführungen Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen ab 11 Uhr Preise: Erwachsene 7 €, Kinder 4€

Erwachsene 7 €, Kinder 4€ Kontakt : 09202 9700440, Mail: info@burg-rabenstein.de

: 09202 9700440, Mail: info@burg-rabenstein.de Website: www.burg-rabenstein.de

10. Der Zoo in Hof - Oberfrankens einziger Tierpark

Der Zoologische Garten Hof ist der einzige Zoo Oberfrankens und mitten im Stadtteil Theresienstein gelegen. Die Lage ermöglicht es dir, im Sommer, kühle Stunden im Zoo zu verbringen. Aber auch schön verschneit im Winter ist der Ort ein besonderes Ausflugsziel. Zwei Besonderheiten des Hofer Zoos: Viele Anlagen sind begehbar. Das bedeutet, dass du als Besucher*in die Tiere ganz ohne störende Gitter erleben, beobachten und fotografieren darfst. Und: Hast du einen Hund, darf dieser immer freitags mit in den Zoo.

Die Tierwelt im Zoo Hof ist vielseitig. Laut Angaben des Zoos beläuft sich der Tierbestand aktuell auf 1605 Tiere in 100 Arten. Das Savannenhaus ist ein Highlight für Besucher*innen, die frei fliegende Vögel sehen wollen. Dort gibt es auch es eine sogenannte Aquaponik-Anlage. Darüber hinaus lockt der Zoo unter anderem mit einem Exotenhaus, einer australische Freifluganlage und einem Nachttierhaus.

Betrieben wird der Zoo von einem gemeinnützigen Verein. Spenden seitens der Besucher*innen sind demzufolge immer willkommen.

Sicher kannst auch du dein Lieblingstier im Zoo Hof finden. Zoologischer Garten Hof (Collage) +22 Bilder

Adresse : Zoologischer Garten Hof, Alte Plauener Str. 40, 95028 Hof

: Zoologischer Garten Hof, Alte Plauener Str. 40, 95028 Hof Öffnungszeiten: während der Sommerzeit (vom 28.03. bis zum 31.10.) täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr während der Winterzeit (vom 1.11. bis zum 27.03.) täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Kontakt : Telefon : 09281 85429 oder per E-Mail

: : 09281 85429 oder per E-Mail Homepage

11. Pferdeparadies Sanspareil

Das Pferdeparadies Sanspareil ist ein wahrer Traum für Pferdeliebhaber und Reitsportbegeisterte. Der idyllisch gelegene Reiterhof bietet eine Vielzahl von Aktivitäten rund um das Thema Pferde und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Auf dem Hof können Anfänger und Fortgeschrittene Reitstunden nehmen. Es werden sowohl Einzelstunden als auch Gruppenstunden angeboten, um das Reiten in einer entspannten Atmosphäre zu erlernen oder zu verbessern. Darüber hinaus werden Pony-Spaziergänge angeboten - Nach dem Kennenlernen des Ponys durch Striegeln, Putzen und Satteln kann der geführte Ausritt durch eine malerische Natur beginnen.

Das Pferdeparadies Sanspareil veranstaltet regelmäßig besondere Events und Aktivitäten, unter anderem Reitturniere, Sommerfeste, Pferdeshows und vieles mehr. Ein besonderes Highlight ist der Familienerlebnistag "Pizza & Pony". Auf einem einstündigen Ausritt durch die schöne Landschaft Sanspareils werden die Ponys von den Erwachsenen geführt. Zurück auf dem Hof darf jeder seine eigene Pizza ausrollen und belegen.

Das Pferdeparadies lockte mit den Kindern auch viele Erwachsene und Großeltern nach Sanspareil. +22 Bilder

Adresse: KU8, 96197 Wonsees

KU8, 96197 Wonsees Öffnungszeiten: Termine auf der Website

Termine auf der Website Kontakt: 0175 5211786, info@pferdeparadies-sanspareil.de

0175 5211786, info@pferdeparadies-sanspareil.de Website: www.pferdeparadies-sanspareil.de

12. Sommerrodeln am Ochsenkopf

Der 1024 Meter hohe Gipfel im Fichtelgebirge ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Die Skipisten an der Nord- und Südseite des Ochsenkopfs sind die längsten in Nordbayern. Zwölf Schlepplifte führen aus fünf umliegenden Gemeinden auf den Berg. Die Naturrodelbahn Grassemann/Fleck in der Nähe des Moorbads fasziniert mit einer Länge von 100 Metern.



Im Sommer sorgen der Alpine Coaster und die Sommerrodelbahn für eine Menge Spaß. Der Alpine Coaster überwindet die 140 Meter Höhendifferenz mit 40 Stundenkilometern. Der Coaster gilt unter anderem durch ein modernes Bremssystem, beidseitig angebrachte Bremshebel und der Möglichkeit, die Geschwindigkeit selbst zu kontrollieren, als sehr sicher. Während der Sommersaison kann man mit dem Coaster bei jeder Wetterlage fahren. Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren dürfen als Beifahrer mitfahren.

Die Sommerodelbahn am Ochsenkopf öffnet wieder. erlebnis-ochsenkopf.de/privat +22 Bilder

Adresse: Der Zugang befindet sich 50 Meter oberhalb der Seilbahn Talstation Nord in Bischofsgrün

Der Zugang befindet sich 50 Meter oberhalb der Seilbahn Talstation Nord in Bischofsgrün Öffnungszeiten: tagesaktuelle Öffnungszeiten erfährst du auf der tagesaktuelle Öffnungszeiten erfährst du auf der Website

Preise : Einzeltickets ab 4,30 Euro

Einzeltickets ab 4,30 Euro Kontakt: seilbahn@ochsenkopf.info

13. Wildpark Schloss Tambach bei Coburg

Der Wildpark Schloss Tambach ist in den englischen Schlosspark integriert und bietet somit eine Kombination aus englischem Park, Tierwelt und Wald-Erlebnispfad. Auf einer Fläche von rund 50 Hektar beherbergt der Wildpark verschiedene Tierarten wie Rotwild, Wildschweine, Mufflons, Luchse, Ponys und Damwild, die sich frei im Gelände bewegen können. Der Park setzt sich aktiv für den Schutz und die Erhaltung der heimischen Tierwelt ein und bietet somit eine wertvolle Lernmöglichkeit verschiedenste Wildtiere zu beobachten und mehr über ihre Lebensweise und ihren Lebensraum zu erfahren. Besucher können täglich aufregende Flugvorführungen und Schaufütterungen bestaunen.

Für Kinder gibt es zahlreiche Highlights, darunter einen Streichelzoo, einen Abenteuerspielplatz, ein Riesentrampolin und einen Waldlehrpfad. Die malerische Schlossanlage lädt Klein und Groß zum Verweilen ein und eine Stärkung kann man sich im Biergarten holen.

Wölfe sind sehr soziale Tiere: Dieses Rudel lebt im Wildpark Schloss Tambach im Landkreis Coburg in einem Gehege mit hohem Zaun. Foto: Sebastian Schanz +22 Bilder

Adresse: Am Wildpark 3, 96479 Weitramsdorf

Am Wildpark 3, 96479 Weitramsdorf Öffnungszeiten: Hauptsaison (1.März-12.November) 08:00-18:00 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr

Hauptsaison (1.März-12.November) 08:00-18:00 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr Preise: Erwachsene (ab 15 Jahre) 13€, Kinder (3-14 Jahre) 10€, Ermäßigungen für Auszubildende, Studenten, Rentner und Behinderte.

Erwachsene (ab 15 Jahre) 13€, Kinder (3-14 Jahre) 10€, Ermäßigungen für Auszubildende, Studenten, Rentner und Behinderte. Kontakt: 09567 922915

09567 922915 Website: www.wildpark-tambach.de

14. Spielzeugmuseum Nürnberg

Nürnberg ist seit mehreren Jahrhunderten als Stadt des Spielzeugs bekannt. Das Spielzeugmuseum dokumentiert die Kulturgeschichte des Spielzeugs, die von vor der Antike bis heute reicht. Das Museum ist dabei vor allem auf die letzten beiden Jahrhunderte spezialisiert.

Von Puppen aus dem Mittelalter, Dampfmaschinen und Blechspielzeug aus der Industrieepoche, bis zu aktuellem Spielzeug wie Lego, Barbie und Matchbox, ist für jeden Geschmack was dabei.



Für Familien sehr interessant ist die Familienführung "Von Kletteraffen und Wundertrommeln - Wir bringen Spielzeug zum Sprechen", die einmal im Monat am Sonntag um 15 Uhr statt findet. Dabei wird zum Bespiel überlegt wie die Kinderzimmer vor 100 Jahren aussahen, und interessante Spielwaren werden dann noch genauer erforscht. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und kostet 3 Euro zusätzlich. Für Kinder bis 16 Jahren ist sie kostenlos.



Spielzeugmuseum Nürnberg. Nürnberg ist seit mehreren Jahrhunderten als Stadt des Spielzeugs bekannt. Das Spielzeugmuseum dokumentiert die Kulturgeschichte von Spielwaren. Barbara Herbst +22 Bilder

Adresse: Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg

Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr Preise: Kleingruppenkarte mit einem Erwachsenen und bis zu drei minderjährigen Kindern für 6,50€, mit zwei Erwachsenen für 12,50 €, weitere Details zu den Eintrittspreisen findest du hier

Kleingruppenkarte mit einem Erwachsenen und bis zu drei minderjährigen Kindern für 6,50€, mit zwei Erwachsenen für 12,50 €, weitere Details zu den Eintrittspreisen findest du hier Kontakt: über das Kontaktformular

15. Playmobil Fun-Park - eintauchen in verschiedene Welten

Der Playmobil Fun Park ist ein wahrhaftig magischer Ort für Kinder und Familien. Basierend auf den beliebten Playmobil-Spielzeugwelten bietet der Freizeitpark in Zirndorf ein unvergessliches Erlebnis voller Spiel, Spaß und Abenteuer. Zahlreiche Spielbereiche und interaktive Stationen laden zum Toben und Entdecken ein. Ob im Piratenschiff, im Ritterlager, oder in der Bauernhof-Welt - hier gibt es für jeden etwas zu entdecken.

Darüber hinaus gibt es alles, was das Kinderherz begehrt: Einen Aktivpark zum Klettern, eine Goldmine, in der man nach einem Schatz suchen kann. Vom Wasserspielplatz über eine Minigolfanlage bis zu einem 160 Quadratmeter großen Hüpfkissen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Playmobil FunPark in Zirndorf Ralf Welz +22 Bilder

Adresse: Brandstätterstraße 2-10, 90513 Zirndorf

Brandstätterstraße 2-10, 90513 Zirndorf Öffnungszeiten: Hauptsaison (27.03-05.11) 09:00-19:00 Uhr, Wintersaison (02.12-18.02) 10:00-18:00 Uhr

Hauptsaison (27.03-05.11) 09:00-19:00 Uhr, Wintersaison (02.12-18.02) 10:00-18:00 Uhr Preise: Tagesticket Hauptsaison 17,90€, Tagesticket Wintersaison 8,90€, Kinder unter 3 Jahren frei

Tagesticket Hauptsaison 17,90€, Tagesticket Wintersaison 8,90€, Kinder unter 3 Jahren frei Kontakt: 0911 96661455

0911 96661455 Website: www.playmobil-funpark.de

16. Waldklettergarten Banz

Der Waldklettergarten Banz ist ein aufregender Abenteuerspielplatz für Kletterfans und Naturliebhaber. Der Kletterpark befindet sich in der malerischen Umgebung des Klosters Banz in Bad Staffelstein und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Natur aus luftiger Höhe zu erleben.

Der Klettergarten verfügt über verschiedene Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Kletterer geeignet sind- hier findet jeder seine persönliche Herausforderung. Mit Kletterseilen, Hängebrücken und Hindernissen in den Baumkronen sorgt der Waldklettergarten für Nervenkitzel und Abenteuer pur. Belohnt werden die Kletterer mit einem atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft und können sich im Anschluss im Biergarten stärken.

Im Waldklettergarten oberhalb von Kloster Banz herrscht ab Freitag wieder Betrieb, die Saison beginnt heuer nur später. Archivfoto: Matthias Einwag +22 Bilder

Adresse: Freizeit GmbH Bad Staffelstein, 96231 Bad Staffelstein

Freizeit GmbH Bad Staffelstein, 96231 Bad Staffelstein Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag: 13:00-19:00 Uhr, Samstag und Sonntag: 10:00-19:00 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen

Donnerstag und Freitag: 13:00-19:00 Uhr, Samstag und Sonntag: 10:00-19:00 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen Kontakt: 09573 222570

09573 222570 Website: aquariese.jimdo.com/klettergarten

17. Untreusee Hof - Wassersport, Kletterspaß und Labyrinth

Der Unterusee in Hof bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich an heißen Sommertagen im erfrischenden Nass abzukühlen. Ob Badespaß, Wassersport, Kletterpark oder Labyrinth - hier ist für jeden etwas dabei. Der See ist ein beliebtes Ziel für Familienausflüge, Wochenendtrips oder einen entspannten Tag in der Natur. Der flache Sandstrand lädt zum Sonnenbaden und Plantschen im klaren Wasser ein.

Etwas mehr Action gefällig? Segeln, Surfen, Stand-Up-Paddling oder Angeln sind nur einige der Aktivitäten, die man hier ausüben kann. Der Kletterpark direkt am Seeufer lockt mit verschiedenen Parcours und Kletterelementen in den Baumwipfeln. Hier können kleine und große Kletterer ihre Geschicklichkeit und Ausdauer testen. Ein weiteres Highlight ist das Labyrinth, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Es ist ein Irrgarten aus Hecken und bietet eine unterhaltsame Herausforderung, um den richtigen Weg zu finden.

Das Labyrinth am Untreusee ist ein großartiges Ausflugsziel für die ganze Familie und stellt Klein und Groß vor die Suche nach dem Ausweg Einen spannenden Tagesausflug verspricht der Untreusee mit zugehörigem Labyrinth. Hier können die Kleinen ordentlich was erleben und sich geistig und körperlich auspowern. Die Nähe zum See lädt außerdem zum Picknicken und Baden ein. Hans-Peter Schwarzenbach +22 Bilder

Adresse: Freizeitpark Untreusee, 95032 Hof

Freizeitpark Untreusee, 95032 Hof Öffnungszeiten: Kletterpark: Wochenende, Feiertage und während der bayerischen Ferien tägl. ab 10:00 Uhr–19:00 Uhr

Labyrinth: Samstag & Sonntag, Feiertage und bayerische Ferien 10:00-17:00 Uhr

Kletterpark: Wochenende, Feiertage und während der bayerischen Ferien tägl. ab 10:00 Uhr–19:00 Uhr Labyrinth: Samstag & Sonntag, Feiertage und bayerische Ferien 10:00-17:00 Uhr Preise: Kletterpark: Kinder (bis 13 Jahre) 16€, Jugendliche & Studenten 18,50€, Erwachsene 21 €

Labyrinth: Kinder (bis 13 Jahre) 6€, Jugendliche & Studenten 7€, Erwachsene 8 €

Kletterpark: Kinder (bis 13 Jahre) 16€, Jugendliche & Studenten 18,50€, Erwachsene 21 € Labyrinth: Kinder (bis 13 Jahre) 6€, Jugendliche & Studenten 7€, Erwachsene 8 € Website: Kletterpark: kletterpark-untreusee.de Labyrinth: labyrinth-untreusee.de

18. Baumwipfelpfad Steigerwald

Der 1.150 Meter lange Baumwipfelpfad im Steigerwald führt seine Besucher durch die majestätischen Baumkronen und bietet einen atemberaubenden Blick auf den umliegenden Wald und die Natur. Der Pfad ist barrierefrei gestaltet, so dass er für Menschen jeden Alters und auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen zugänglich ist. Über verschiedene Plattformen und Aussichtstürme haben die Besucher die Möglichkeit, die Baumwipfel aus unterschiedlichen Perspektiven zu bestaunen.

Entlang des Weges gibt es informative Tafeln und interaktive Stationen, die Wissenswertes über den Wald, seine Bewohner und die Bedeutung des Waldes für das Ökosystem vermitteln. Ein besonderes Highlight ist der 42 Meter hohe Aussichtsturm, der einen spektakulären Rundumblick über den Steigerwald und die umliegende Landschaft ermöglicht. Für Kinder gibt es zusätzlich einen Naturerlebnispfad und einen Waldspielplatz, auf dem sich ausgetobt werden kann.

Der Baumwipfelpfad im Steigerwald: Hier kannst du den Ebracher Forst auf einem 1150 Meter langen Holzpfad entdecken. © FrankenTourismus/Thomas Glomm +22 Bilder

Adresse: Radstein 2, 96157 Ebrach

Radstein 2, 96157 Ebrach Öffnungszeiten: täglich von 09:00-18:00 Uhr, Jeden Samstag beginnt um 14:30 Uhr

eine Führung über den Pfad und den Turm.

täglich von 09:00-18:00 Uhr, Jeden Samstag beginnt um 14:30 Uhr eine Führung über den Pfad und den Turm. Preise: Kinder (6-15 Jahre) 6,50€, Erwachsene 10€, Gruppentickets sowie Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Auszubildende, Studenten und Senioren vorhanden.

Kinder (6-15 Jahre) 6,50€, Erwachsene 10€, Gruppentickets sowie Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Auszubildende, Studenten und Senioren vorhanden. Kontakt: 09553 98980102

09553 98980102 Website: www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

19. Erlebnisbad Atlantis in Herzogenaurach

Das Erlebnisbad Atlantis in Herzogenaurach ist ein wahres Paradies für Wasserratten und Erholungssuchende. Mit einer großen Wasserlandschaft aus verschiedenen Becken, Rutschen und Attraktionen bietet das Atlantis Badespaß pur. Besonders beliebt ist die Black Hole Rutsche, die eine rasante Abfahrt in die Dunkelheit verspricht, sowie die Crazy River Rutsche, die mit spannenden Kurven und Wellen für Nervenkitzel sorgt.

Das Wellenbecken lädt zum Toben und Spielen ein, während das Kinderbecken mit Wasserspielen und Mini-Rutschen die kleinen Gäste begeistert. Für Entspannung und Erholung sorgen die Saunalandschaft und das Solebecken. Hier können die Besucher in verschiedenen Saunen schwitzen und im Solebecken die wohltuende Wirkung des Salzwassers genießen.

Badespaß mit großen Tieren: Das Wellenbad im "Atlantis" in Herzogenaurach.Schimmelpfennig +22 Bilder

Adresse: Würzburger Str. 35, 91074 Herzogenaurach

Würzburger Str. 35, 91074 Herzogenaurach Öffnungszeiten: täglich von 10:00-22:00 Uhr

täglich von 10:00-22:00 Uhr Preise: Tageskarte Kinder & Jugendliche 13€, Tageskarte Erwachsene 16€, Aufpreis Sauna 6€

Tageskarte Kinder & Jugendliche 13€, Tageskarte Erwachsene 16€, Aufpreis Sauna 6€ Kontakt: 09132 904700

09132 904700 Website: www.atlantis-bad.de

20. Fun & Relax Park Thurnau

Der Fun & Relax Park liegt in der idyllischen Gemeinde Thurnau in Oberfranken und bietet eine breite Palette von Aktivitäten für die ganze Familie. Ein Highlight des Parks ist der Freizeitbereich, der mit zahlreichen Attraktionen aufwartet: Adventuregolfplatz, Boulderanlage, Kletterwand, Billard- und Airhockeytische, sowie Dartautomaten und Profi-Tischkicker warten darauf entdeckt zu werden.

Für Erholung und Entspannung steht der Relax-Bereich bereit. Hier können die Besucher inmitten einer grünen Oase die Ruhe genießen, auf Liegestühlen entspannen oder ein Picknick machen. Für das leibliche Wohl sorgt das Bistro, das eine Auswahl an verschiedenen Burgern, Tacos oder regionalen Brotzeitplatten bereithält.

A70 bei Thurnau: "Moments Fun & Relax Park" öffnet am 1. Juni - mit Adventure-Golf und Boulderhalle Der "Fun & Relax Park" bei Thurnau eröffnet seine ersten Attraktionen. Im Winter sollen weitere dazu kommen. Dieter und Robert Weiss GbR +22 Bilder

Adresse: Berndorfer Str. 17, 95349 Thurnau

Berndorfer Str. 17, 95349 Thurnau Öffnungszeiten: außerhalb der Ferien: Montag und Dienstag geschlossen, Mittwoch und Donnerstag 16:00-21:00 Uhr, Freitag 13:00-22:00, Samstag 11:00-22:00 Uhr, Sonntag 11:00-21:00 Uhr

außerhalb der Ferien: Montag und Dienstag geschlossen, Mittwoch und Donnerstag 16:00-21:00 Uhr, Freitag 13:00-22:00, Samstag 11:00-22:00 Uhr, Sonntag 11:00-21:00 Uhr Preise: All-in-one Ticket: Kinder & Jugendliche (5-17 Jahre) 14€, Erwachsene 20€, Ermäßigungen für Auszubildende, Studenten und Rentner

All-in-one Ticket: Kinder & Jugendliche (5-17 Jahre) 14€, Erwachsene 20€, Ermäßigungen für Auszubildende, Studenten und Rentner Kontakt: 09228-3390455, funpark@moments-thurnau.de

09228-3390455, funpark@moments-thurnau.de Website: funundrelaxpark.de

