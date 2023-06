Ausflugsziele in Franken: Das sind 15 beliebte Freizeit-Tipps in der Region

die fränkischen Highlights und ihre Bewertungen bei "TripAdvisor"

abwechslungsreiche Aktivitäten und Ausflüge in der Region

Naturdenkmäler, Wanderungen, Erholung und Freizeitsport: Franken hat jede Menge lohnenswerte Ziele für Ausflügler*innen zu bieten. Um sich orientieren zu können, was man in der Region zwischen Hof, Aschaffenburg und Weißenburg alles unternehmen kann, bietet sich "TripAdvisor" an. Die Touristikwebsite liefert ihren Besucher*innen individuelle Erfahrungsberichte von Nutzer*innen, um den Kurztrip oder Ausflug zu planen. Wir stellen dir einige Freizeithighlights - inspiriert von TripAdvisor - vor und darüber hinaus noch Weitere!

Das sind 15 beliebte Ausflugsziele in Franken

TripAdvisor bietet eine große Auswahl an verschiedenen Ideen für einen Ausflug in Franken und der Region und versorgt dabei die Leser*innen mit nützlichen Informationen.

Zwischen den Städten Würzburg, Bayreuth und Nürnberg in den malerischen Naturregionen wie dem Steigerwald, der Fränkischen Schweiz und dem Fichtelgebirge, gibt es einiges zu entdecken.

Wir haben uns von den Bewertungen auf TripAdvisor inspirieren lassen und einige beliebte fränkische Ausflugsziele zusammengetragen - lass dich inspirieren von der Vielseitigkeit der Aktivitäten, die die Region zu bieten hat.

1. Das Felsenlabyrinth auf der Luisenburg

Mit 4,5 von 5 Sternen bei 129 Bewertungen ist das malerische Felsenlabyrinth auf der Luisenburg ein besonders beliebtes Ausflugsziel auf TripAdvisor. Das Luisenburg-Felsenlabyrinth ist ein Felsenmeer aus Granitblöcken mit Ausmaßen von mehreren Metern und ist außerdem Teil des Naturschutzgebietes „Großes Labyrinth“ bei Wunsiedel.

Für seine Entstehung wurden lange Zeit katastrophale Ereignisse, wie zum Beispiel Erdbeben, angenommen. Heute weiß man, dass vielmehr die über hunderte von Jahren andauernden Vorgänge von Verwitterung und Erosion für die Bildung des Felsenlabyrinths verantwortlich sind. Voraussetzung für das volle Vergnügen sind Beweglichkeit und festes Schuhwerk. Auch Kinder haben an der Krabbelei und Kletterei ihre Freude.

Informationen:

Adresse: Bibersbacher Straße 27, 95632 Wunsiedel

Telefon: 09232/ 602162

E-Mail: touristinfo@wunsiedel.de

2. Wildpark Hundshaupten

Für dieses tierische Ausflugsziel gibt es auf TripAdvisor 4 von 5 Sternen mit einer Bewertungs-Zahl von 81. Besonders für Familien mit Kindern ist der Wildpark Hundshaupten ein echtes Highlight. Knapp fünfzehn Kilometer von Forchheim entfernt, auf einem weitläufigen Gelände, leben hier knapp 40 Tierarten, darunter Elche, Luchse und Alpakas.

Begib dich auf Entdeckungsreise der heimischen und seltenen Tiere inmitten der schönen Natur der Fränkischen Schweiz. Neben interessanten Führungen durch den Park können hier sogar Kindergeburtstage gefeiert werden.

Informationen:

Adresse: Hundshaupten 62, 91349 Egloffstein

Telefon: +49 9191 86 1280

E-Mail: info@wildpark-hundshaupten.de

3. Sky Adventure – Franken vom Ballon aus erleben

Die oberpfälzische Firma „Sky Adventure“ macht es sich schon seit 1996 zur Aufgabe, Ballonfahrten anzubieten. Mit im Durchschnitt 5 Sternen von 81 abgegebenen Bewertungen sind Ballonfahrten über "Sky Adventure“ besonders beliebt bei den Nutzer*innen auf TripAdvisor.

Ob über die Fränkische Schweiz, das Fränkische Seenland oder Städte, wie Nürnberg oder Bamberg – Sky Adventure bietet eine breite Palette an Ausflugszielen an. Wer die Teilnahmebedingungen beachtet, kann Franken von dem scheinbar schwerelos erscheinenden Giganten aus erleben.

Informationen:

4. Therme Bad Steben

Mit 4,5 Sternen aus 126 Bewertungen liegt die Therme Bad Steben inmitten des weitläufigen Parks des Kurortes Bad Steben. Laut der Bewertungen auf TripAdvisor sei die Saunalandschaft und der gesamte Außenbereich sehr zu empfehlen.

Neben den Wasserwelten mit einer großen Schwimmhalle, einem Außenbereich mit Sole-Becken und Strömungskanal finden die Gäste eine verlockende Saunalandschaft. Fünf verschiedene Saunen, elegante Ruheräume und ein Saunagarten mit Naturbadeteich sorgen für pure Erholung.

Informationen:

Adresse: Badstraße 31, 95138 Bad Steben

Telefon: 09288/ 9600

E-Mail: info@therme-bad-steben.de

5. Kurztrip nach Nürnberg und Fürth - mit der "Nürnberg Card"

Besucher*innen, welche einen Ausflug nach Franken planen, sollten laut TripAdvisor unbedingt die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg besuchen. Diese gehört zum Verkehrsverein Nürnberg e.V. und bietet Gästen Angebote und Tipps rund um Touren und Tickets an.

Bei TripAdvisor hat die Tourismus-Zentrale bisher 4,5 Sterne erlangt. Besonders beliebt sei die "Nürnberg Card + Fürth". Sie ermöglicht den Gästen, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, den einmaligen kostenlosen Eintritt in Museen und zu Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise den Tiergarten. Zudem ist das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Preis inbegriffen. Hierzu zählen Bus, U-Bahn und Straßenbahn.

Informationen:

Adresse: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg im Frauentorgraben 3/IV, 90443 Nürnberg

Telefon: +49 911 2336-0

E-Mail: tourismus@nuernberg.de

6. Rhönballon in Bad Königshofen

Die herrlichen fränkischen Landschaften lassen sich von der Luft aus mit am besten beobachten. Unter den gelisteten Aktivitäten in Franken findet man mit 41 abgegebenen Bewertungen und 5 Sternen ein weiteres Unternehmen, das Ballonfahrten anbietet.

Das Team von "Rhönballon" bietet Fahrten über Franken, Thüringen und Hessen an. Bei einer unverbindlichen Anfrage nach Preis, Startort und Zeitpunkt auf der Website von Rhönballon, kann eine individuelle Tour geplant werden.

Informationen:

Adresse: Georg Leupold, Hindenburgstraße 25, 97631 Bad Königshofen

Telefon: 09761/6909 oder 0175/9000445 (Mobil)

E-Mail: info@rhoenballon.de

7. Der Fränkische Rotwein-Wanderweg

Es ist allgemein bekannt, dass Franken für die Vielfalt an faszinierenden Wander- und Radwegen durch die Natur beliebt ist. Einen Wanderweg hat es den Besuchern jedoch besonders angetan und zwar mit 5 Sternen und über 43 Bewertungen bei TripAdvisor. Der Fränkische Rotwein-Wanderweg verläuft auf ausgesuchten, schönen Wegstrecken zwischen Großwallstadt und Bürgstadt.

Die Tour lässt sich hervorragend in mehrere Tagesetappen aufteilen, bei denen Wanderer die ganze Vielfalt der Region bestaunen können. Fluren und Wälder begegnen den Wanderern genauso wie der Main und Weinberge, die sich zu artenreichen Trockenbiotopen entwickelt haben.

Informationen:

Adresse: Churfranken e.V., Mainstraße 83 , 63897 Miltenberg

, 63897 Miltenberg Telefon: 09371/6606975 oder 09371/6606976

E-Mail: info@churfranken.de

8. Stand-up-Paddling: Touren und Verleih von Board bei "mietSUP"

Stand-up-Paddling ist eine der größten Trendsportarten überhaupt. Mit zwar nur wenigen Bewertungen, aber dafür durchgehend 5 Sternen, bietet das Team von "mietSUP" eine Verleihstation und einen Shop für Stand-up-Paddles an, deren Qualität und Service laut TripAdvisor ausgezeichnet sei.

Neben dem Verkauf und dem Vermieten bietet das Team zudem SUP-Gruppenboards, Spiele, SUP-Ausflüge oder SUP-Kurse an. Für genauere Informationen lohnt ein Blick auf die Internetseite von "mietSUP".

Informationen:

Adresse: mietSUP – Thomas Kehrberger, Zimmermannsweg 1a, 96170 Lisberg

Telefon: 0173/6598861

Kontakt über das Kontakformular

9. Schifffahrt erleben auf der "MS Brombachsee"

Der Brombachsee inmitten des Fränkischen Seenlandes ist für seine Freizeitmöglichkeiten und den vielfältigen Wassersport bekannt. Die täglich stattfindende Schifffahrt mit der "MS Brombachsee" ergab bei TripAdvisor bisher 69 Bewertungen und hat insgesamt 4 von 5 Sternen.

Laut den Bewertungen erfreut die 90-minütige Rundfahrt vor allem aufgrund des gastronomischen Angebotes und der Freundlichkeit der Mitarbeiter an Bord. Weitere Informationen rund um die Preise und Abfahrtszeiten finden Interessierte auf der Internetseite des Veranstalters.

Informationen:

10. Die Orangerie im Hofgarten Ansbach

Die Orangerie ist ein besonders eindrucksvolles barockes Gebäude im markgräflichen Hofgarten der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt Ansbach, das mit königlichem Ambiente aufwartet.

Aktuell beherbergt die Orangerie nicht nur ein Café und Restaurant, sondern fungiert darüber hinaus auch als hochgeschätzte Konzert- und Tagungsstätte mit historischem Flair. Die groß angelegte Parkanlage beherbergt zudem einen Heilkräutergarten und eine Vielzahl artenreicher Pflanzen, welche zum Entspannen und Verweilen einlädt.

Informationen:

11. Legoland bei Günzburg

Pure Freizeitpark-Action für Groß und Klein findet ihr im Legoland bei Günzburg - und damit nicht in Franken, aber nicht weit weg davon. Bei TripAdvisor wurde der Park mit durchschnittlich 4 von 5 Sternen bewertet - von 5484 Bewertungen insgesamt. Zwischen Ritterburg, Piratenland, Klettergarten warten abenteuerliche Achterbahnfahrten und spannende Attraktionen. Darunter auch das Miniatur-Wunderland, wo Lego-Nachbauten verschiedener Sehenswürdigkeiten bestaunt werden können, wie beispielsweise das Märchenschloss Neuschwanstein.

Informationen:

Adresse: Gästeservice LEGOLAND Allee 1, 89312 Günzburg

Telefon: +49 (0) 8221 257 355 0 (Mo – So: 8-18 Uhr)

E-Mail: info@LEGOLAND.de

12. Ausflug ins liebliche Taubertal: Rothenburg

Das mittelfränkische Rothenburg ob der Tauber ist eine der schönsten Kleinstädte überhaupt. Die malerische Altstadt inklusive Kopfsteinpflaster und Fachwerkbauten lädt Besucher*innen zum Flanieren und Genießen ein. Vor allem Weingenießer*innen kommen hier auf ihre Kosten und auch kulturell Interessierte können sich hier spannende Informationen über die lange Historie des Ortes einholen.

Informationen:

91541 Rothenburg ob der Tauber

Tourismusinformationen

13. Playmobil-FunPark

Nur knapp elf Kilometer westlich von Nürnberg wartet ein weiteres Freizeitpark-Highlight für Familien, das mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen bei insgesamt 1235 Bewertungen bewertet wurde. Auf dem Playmobil-Bauernhof kannst du lebensgroße Figuren der Bauernhoftiere entdecken und sogar Kühe melken! Auf den zahlreichen Kletterstationen können die Kleinen sich so richtig auspowern. Im Sommer gibt es einige Wasserspielplätze und sogar für schlechtes Wetter ist mit einer Indoor-Spielhalle vorgesorgt. In der Ritterburg oder im Feenland gibt es Playmobil-Romantik vom Feinsten zu bestaunen und auch das Piratenland oder der Polizeiparkour sind echte Attraktionen im Park.

Informationen:

Adresse: Brandstätterstraße 2-10, 90513 Zirndorf

Telefon: +49 911 96661455

E-Mail: funpark@playmobil.de

14. Ausflug auf den Ochsenkopf

Im Sommer wie im Winter ist das Fichtelgebirge ein spannendes Ausflugsziel. Viele Wanderwege führen zum Beispiel auf einen der höchsten Berge in Franken - den Ochsenkopf. Alternativ gibt es außerdem eine Seilbahn. In den warmen Monaten gibt es ordentlich Action auf der Sommerrodelbahn und im Klettergarten, im Winter warten bei guten Schneeverhältnissen tolle Abfahrten auf der Piste und einige Loipenstrecken.

Informationen:

Adressen der Talstationen: Fleckl 40, 95485 Warmensteinach oder Fröbershammer 27, 95493 Bischofsgrün

Tourismusinformationen

15. Pottenstein in der Fränkischen Schweiz

Die Fränkische Schweiz mit ihren anmutigen Felsformationen und den beeindruckenden Gipfel-Ausblicken ist ein tolles Ausflugsziel - vor allem in den Sommermonaten. Eine Sehenswürdigkeit vor Ort ist die Teufelshöhle, wo an interessanten Führungen teilgenommen werden kann. Darüber hinaus wartet ein Freizeitpark mit Rodelbahn und Skywalk in den Baumwipfeln. Für eine Abkühlung sorgt das malerisch gelegene Felsenbad.

Informationen:

Auf TripAdvisor findet man sehr viele weitere Ausflugsziele, Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. Besucher*innen stehen zudem sämtliche Erfahrungsberichte, Kontaktdaten und Informationen rund um die Aktivitäten kostenfrei zur Verfügung.

