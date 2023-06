Franken vor 37 Minuten

Ausflugtipps

Ausflugstipps in Franken: 10 Freizeit-Highlights für Klein und Groß in der Region

Eine Region voller spannender Sehenswürdigkeiten und spaßiger Freizeit-Attraktionen: Ob Sonne oder Regen - in Franken gibt es einige tolle Dinge zu unternehmen. Um dir die Planung für den nächsten freien Tag zu erleichtern, haben wir eine Auswahl an zehn Freizeit-Highlights in Franken zusammengestellt.