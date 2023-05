Ausflugstipps in Franken für den anstehenden Muttertag

an deine Mutter - das sind unsere Tipps bei schlechtem und gutem Wetter - hier kannst du einen tollen Tag mit deiner Mutter verbringen!

Mama ist die Beste! Und deshalb soll der Muttertag auch einer der schönsten Tage im Jahr für jede Mutter sein. Dieses Jahr fällt er auf Sonntag, den 14. Mai. Doch wie zeigt man seiner Mutter, wie dankbar man ihr ist? Oft braucht es keine großen Geschenke, um seine Mama glücklich zu machen - sondern einfach gemeinsame Zeit. Wir zeigen dir, wie du diese Zeit am besten gestaltest mit unseren Ausflugstipps in Franken. Tipps für Geschenke zum Muttertag geben wir dir in einem separaten Artikel.

Flanieren über einen Frühlingsmarkt in Franken

Nach einem entspannten Frühstück im Familienkreis laden die kleinen Frühlingsmärkte in den verschiedensten Ecken Frankens ein, gemeinsam zwischen Kunsthandwerk, köstlichen Speisen und Gartenzubehör bummeln zu gehen.

So wartet zum Beispiel der Pfingstmarkt in Fichtelberg in Oberfranken auf deinen Muttertags-Besuch.

Ganz im Zeichen von bunten Blüten und der Jahreszeit des Neubeginns steht auch der Markt "Frühlingszauber" in Weißenstadt.

(Muttertags-) Konzerte

Gemeinsam die Musik eines klassischen Konzertes genießen - für den Muttertag gibt es an einigen Orten in Franken extra Vorführungen für diesen Anlass.

Darunter fällt zum Beispiel das "Muttertagskonzert am Weinmarkt in Dinkelsbühl" oder das Muttertagskonzert in Gunzenhausen.

Aber auch Konzerte allgemein stellen ein tolles Ausflugsziel für den Muttertag dar, besonders wenn die Location und das Ambiente so einzigartig sind, wie zum Beispiel beim Promenadenkonzert in Hof, oder beim Schlossgartenkonzert in Erlangen.

Entspannung pur beim Besuch einer Therme in Franken

Eine Mutter muss sich auch mal was gönnen - die Muskeln entspannen, den Kreislauf anregen und die Gelenke pflegen. Thermalwasser eignet sich dafür unter anderem aufgrund seiner wohltuenden Wärme und des Salzgehalts.

Vor allem für den Fall, dass der Muttertag mit schlechtem Wetter aufwartet, ist ein Plan für einen Ausflug, der nicht draußen stattfindet, sicher keine schlechte Idee.

Beim Relaxen kannst du dich endlich mal wieder richtig mit deiner Mutter austauschen und die Zweisamkeit genießen. Wie wäre es mit einem Besuch in einer Therme am Muttertag? Hier gibt es die zehn schönsten Thermen in Franken.

Ab ins Grüne - ein Ausflug in eine der Naturregionen in Franken

In Ebrach ist es möglich, das Ökosystem des Waldes im hohen Kronenbereich zu erleben. Höhepunkt des Baumwipfelpfades ist der sich nach oben öffnende kelchförmige Holzturm. Daneben gibt es auch einen Streichelzoo mit Ziegen, Zwerghasen, Schafen und Meerschweinchen. Hier findest du alle Informationen.

Wildparks, Wildgehege und Falknereien in Franken sind eine gute Möglichkeit, einheimische Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Auch in unserer Region gibt es davon zahlreiche - hier gibt es weitere Informationen dazu.

Bei einer langen Wanderung kann man viel Zeit in der schönen Natur mit seiner Mutter verbringen. Wer zum Beispiel steinzeitliche Höhlen und mittelalterliche Schlösser erkunden möchte, ist mit der Fränkischen Schweiz gut beraten. Wer vor allem auf spektakuläre Gipfelaussichten setzt, kann einen Wanderausflug ins Fichtelgebirge unternehmen. Hier findest du weitere Informationen und Routenvorschläge zum Wandern in Franken.