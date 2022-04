Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag (7. April 2022) vor Sturmböen in ganz Franken. Während in den meisten Städten und Landkreisen die Warnstufe 2 von 4 gilt, gibt es einzelne Regionen, in denen es sogar zu orkanartigen Böen (Stufe 3 von 4) kommen kann.

Diese erreichen Geschwindigkeiten zwischen 90 und 105 Kilometer pro Stunde. Es besteht die Gefahr von herabfallenden Gegenständen, zum Beispiel können durch den Sturm Äste herunterstürzen. Laut dem DWD gilt die Warnung fast den ganzen Tag, von 8 bis 21 Uhr.

DWD warnt vor Sturmböen in Franken

Folgende Regionen sind von der Sturmwarnung betroffen:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen (Stufe 3 von 4)

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth (Stufe 3 von 4)

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof (Stufe 3 von 4)

Kreis Kronach (Stufe 3 von 4)

Kreis Kulmbach (Stufe 3 von 4)

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld (Stufe 3 von 4)

Kreis Roth

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (Stufe 3 von 4)

Kreis und Stadt Würzburg

Passend zum Thema: "Wetterchaos vom Feinsten": Sturmtief "Nasim" rollt noch diese Woche auf Deutschland zu