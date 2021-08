Gewitter in Franken: Am Freitag (13. August 2021) warnt der Deutsche Wetterdienst vor vereinzelten Gewittern und Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in Franken. Zudem ist mit Hagelkörner mit einer Größe von zwei Zentimetern und Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Nach einer kurzen Gewitterpause am Nachmittag ziehen am Abend weitere Gewitter über die Region in Richtung Süden.

Gewitter-Warnung des Deutschen Wetterdienstes: Starkregen und Unwetter in Franken

Dennoch bleiben die angekündigten sommerlichen Temperaturen, die durch die "Sahara-Peitsche" nach Deutschland gelangen, von vielerorts heißen 28 bis 33 Grad bestehen. Auch in den kommenden Tagen ist trotz - oder wegen - der Hitzetage weiterhin mit Gewittern in Franken zu rechnen.

Eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt am Freitagmorgen insbesondere für folgende Teile Frankens:

Kreis Miltenberg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Hier kann es zu Platzregeln, Blitzschlag und Unwetter kommen.