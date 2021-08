Warnung vor schweren Gewittern am Sonntag (15. August 2021): Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag vor sehr heftigen Gewittern ab dem Nachmittag in weiten Teilen Frankens. Dabei geht die Hauptgefahr von lokal großen Hagelkörnern mit Größen von bis zu vier Zentimetern aus, wie der DWD in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet.

Des Weiteren wird vor orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde gewarnt. Mit Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmetern ist zudem zu rechnen.

Orkanartige Böen, Hagel und Starkregen: Hier warnt der Deutsche Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst warnt insbesondere für folgende Teile Frankens:

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis Nürnberger Land

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzburg

Die Unwetter sollen aller Voraussicht nach bis Montagnacht, 2.00 Uhr, andauern.