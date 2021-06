Franken aktualisiert vor 1 Stunde

Deutscher Wetterdienst

Amtliche Warnung am Freitag: Erst extreme Hitze - dann heftige Unwetter

Auch am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst vor extremer Hitze in Franken. Doch das ist nicht alles: Am Nachmittag rollen heftige Unwetter auf einzelne Regionen zu.