Unwetter in Franken: Wetterdienst warnt erneut vor Starkregen

Aktuelle Unwetterwarnungen für Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen?

Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich, und was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"? Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 31.08.2020, 18.20 Uhr: Starkregen in Unterfranken am Montagabend

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Montagabend erneut vor Starkregen. Die Warnung (Stufe 2 von 4) gilt für folgende Regionen:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Achtung: "Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich", meldet der DWD.

Update vom 31.08.2020, 13 Uhr: DWD warnt erneut vor Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Montag erneut vor Starkregen. Es kann wegen des örtlich auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Warnung vor Starkregen (Stufe 2 von 4) gilt am frühen Nachmittag für folgende Landkreise:

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen

Update vom 30.08.2020, 15.40 Uhr: DWD warnt vor Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntagnachmittag Warnungen vor Starkregen herausgegeben. Es kann wegen des Platzregens örtlich auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Warnung der Stufe zwei von vier gilt derzeit für folgende Städte und Landkreise:

Nürnberger Land

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim

Stadt und Landkreis Würzburg

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Roth

Kreis Kronach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Stadt und Kreis Bamberg

Landkreis Kulmbach

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Schweinfurt

Stadt und Landkreis Bayreuth

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Lichtenfels

Stadt und Kreis Hof

Kreis Haßberge

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Update vom 28.08.2020, 14.00 Uhr: Starke Gewitter in Ober- und Mittelfranken

Aktuell zieht eine Kaltfront über Franken und sorgt für regnerisches Wetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einzelnen Regionen vor starken Gewittern.

Diese Landkreise sind betroffen:

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Bamberg

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Fürth

Stadt und Kreis Hof

Kreis Kronach

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Es gilt noch bis in den Nachmittag die Warnstufe 2 von 4. Der Wetterdienst warnt dabei insbesondere vor Blitzeinschlägen, herabstürzenden Gegenständen wie Ästen und Platzregen.

Update vom 26.08.2020, 07.01 Uhr: Sturmböen in ganz Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch, den 26.08.2020, vor Sturmböen in zahlreichen fränkischen Landkreisen. Der DWD weist auf mögliche Gefahren hin, insbesondere auf die Gefahr von herabfallenden Gegenständen oder Ästen. Wenn möglich, sollten sich Menschen bei Sturm nicht im Freien aufhalten.

"Heute vielerorts stürmische Böen und Sturmböen, vereinzelt schwere Sturmböen", schreibt der Deutsche Wetterdienst. "Ein Sturmtief zieht von der Nordsee zur Ostsee und sorgt auf seiner Südflanke für wechselhaftes Wetter und die erste herbstliche Sturmlage des Jahres."

Die Sturmwarnung ist nicht auf Franken beschränkt - der DWD warnt in ganz Deutschland: "Heute im Tagesverlauf nahezu landesweit stürmische Böen oder Sturmböen, im Bergland sowie in einzelnen Tallagen auch schwere Sturmböen, in exponierten Gipfellagen Orkanböen."

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Vorwarnung handelt. Über die konkreten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes informieren wir Sie an dieser Stelle im Laufe des Mittwochs.

In diesen Regionen gilt die Warnung des DWD von etwa 10.00 bis 19.00 Uhr:

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

In diesen Regionen gilt die Warnung des DWD von etwa 5.00 Uhr bis Mitternacht:

Stadt und Kreis Bamberg

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Forchheim

Kreis Haßberge

Stadt und Kreis Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

In diesen Regionen gilt die Warnung des DWD von etwa 05.00 Uhr bis 18.00 Uhr:

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Kreis Würzburg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld gilt die Warnung nur in den Morgenstunden von Mitternacht bis 05.00 Uhr und auch nur in Lagen über 800 Meter. Für alle betroffenen Regionen wurde die Warnstufe 2 von 4 ausgesprochen.

Update vom 22.08.2020, 06.30 Uhr: Unwetter ziehen über Teile Frankens

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Ende einer besonders heißen Woche vor starken Gewittern. Aktuell gilt die Warnstufe 2 (von 4) in den folgenden Landkreisen:

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Bamberg

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Coburg

Stadt und Kreis Fürth

Stadt und Kreis Hof

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis Haßberge

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Lichtenfels

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Bis heute Mittag kann es in den betroffenen Regionen zu Blitzeinschlägen oder Platzregen kommen.

Quellen des Unwetter-Tickers von inFranken.de: