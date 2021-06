Die Autobahn GmbH des Bundes beginnt in dieser Woche im Zuständigkeitsbereich der Außenstelle Bayreuth mit der aktiven Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Eine Fachfirma entfernt in den nächsten Wochen entlang der betroffenen Autobahnen sowie den Parkplätzen und Tank- und Rastanlagen die Nester mit den Raupen, wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilte.

Die Bekämpfung erfolge demnach umweltschonend und ohne den Einsatz von Spritzmitteln. Die beauftragte Fachfirma beginnt mit dem Entfernen der Raupennester an der A73 bei Forchheim.

Eichenprozessionsspinner: Bekämpfung dauert voraussichtlich bis Mitte Juli 2021

Zum vorbeugenden Gesundheitsschutz gegen die Brennhaare der Raupen tragen die Mitarbeiter der Bekämpfungsfirma laut Autobahndirektion entsprechende Schutzkleidung. Die Bekämpfungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Außenstelle Bayreuth werden voraussichtlich bis Mitte Juli 2021 abgeschlossen sein.

Schwerpunkt der Maßnahmen sind die Autobahnabschnitte an der A73, zwischen den Anschlussstellen Möhrendorf und Breitengüßbach, an der A70, zwischen Hallstadt und dem Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach, an der A93 bei Weiden, sowie auf der A9, zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und der Anschlussstelle Bad Berneck.

Die Reihenfolge der Bearbeitung wird dabei auf den Entwicklungszyklus der Raupen abgestimmt. Besonders sensible Bereiche wie Parkplätze und PWC-Anlagen werden dabei vordringlich bearbeitet.

Reihenfolge der Bekämpfung auf Entwicklungszyklus der Raupen abgestimmt

Das massenhafte Auftreten des Eichenprozessionsspinners stellt alljährlich ein erhebliches Problem für die Verkehrsteilnehmer und für das Personal des Betriebsdienstes der Autobahn GmbH dar. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners bilden im Laufe ihrer Entwicklung feine Brennhaare aus, die nach Hautkontakt zu schweren allergischen Reaktionen bis hin zu Quaddeln am ganzen Körper oder nach dem Einatmen der Brennhaare zu Reizungen an Mund- und Nasenschleimhäuten und sogar zu Asthmaanfällen führen können.

Größere Verkehrsbehinderungen sind laut Autobahndirektion nicht zu erwarten. Für vereinzelte Einschränkungen bittet die Autobahn GmbH die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.