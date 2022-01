Das Wetter in Franken bleibt durchwachsen: Es wird zwar im Wochenverlauf langsam etwas wärmer, dafür nehmen auch Regen und Schneefall zu - bis es nach dem Wochenende zu Schneeschauern kommt.

Das teilt der fränkische Wetterexperte Stefan "Wetterochs" Ochs aus Herzogenaurach in seiner 7-Tage-Wetterschau mit.

Wettervorhersage: Ab Mittwoch gelegentlich Regen

Wie Ochs berichtet, hält sich am Dienstag (25. Januar 2022) und Mittwoch (26. Januar 2022) sehr wahrscheinlich weiterhin eine Hochnebeldecke. Zunächst ist es niederschlagsfrei, am Mittwoch fällt gelegentlich Sprühregen. Tagsüber liegen die Temperaturen bei 3 Grad plus, nachts nahe 0 Grad. Der schwache Westwind nimmt am Mittwoch ein bisschen zu und ist dann in Böen mäßig.

Am Donnerstag und Freitag (27./28. Januar) wird die Region von einem Tief beeinflusst, das von seinem Kern über Südschweden aus nach Osten zieht. Es bringt einen mäßigen und in Böen starken Westwind nach Franken. Die Wolkendecke lockert zeitweise auf und gelegentlich scheint die Sonne. Einen Schauer (Regen oder Schnee) gibt es am ehesten in der Nacht zum Freitag, prophezeit Ochs. Im Regnitztal betragen die Temperaturen zwischen plus 1 und plus 4 Grad, in den Hochlagen der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz liegen sie um den Gefrierpunkt.

Am Samstag und Sonntag (29./30. Januar) zieht das nächste Tief über Skandinavien nach Osten. Weiterhin weht lebhafter Westwind, zeitweise regnet es und die Temperaturen steigen auf plus 6 Grad.

Schwall maritimer Kaltluft: Schauerartige Schneefälle in Franken

Zu Beginn der nächsten Woche wird ein Schwall maritimer Kaltluft zu uns gelenkt. Maritime Kaltluft bedeutet, dass die Luft in höheren Schichten sehr kalt, in tieferen Schichten aber vom Meer erwärmt ist. Es gibt schauerartige Schneefälle. "Ob der Schnee in tiefen Lagen auch liegen bleiben wird, ist noch ungewiss", so Ochs.

Außerdem widmet sich der fränkische Wetterfachmann in seiner Vorhersage einem speziellen Thema: "Es ist an der Zeit, mal eine Lanze für den Hochnebel zu brechen." Der habe nämlich auch seine Vorteile, erklärt Ochs. Er verhindert eine starke nächtliche Abkühlung von Oberflächen. Auf den Autos bildet sich kein Reif, man muss früh die Scheiben nicht freikratzen und auf den Straßen wird es auch nicht glatt.

Vielleicht hat der eine oder andere in seiner Wohnung ein Problem mit Feuchtigkeit (Kondenswasser) und Schimmelbildung, führt er weiter aus. Unter Hochnebel sei das weniger ausgeprägt, weil die Wände von außen nicht so stark abkühlen und dementsprechend innen nicht so mit Feuchtigkeit beschlagen. Weil vom kalten Hochnebel Luftpakete nach unten sinken und im Gegenzug Luftpakete vom Boden nach oben steigen, besteht eine gewisse Luftbewegung. Da die Luft unter dem Hochnebel nicht mit Feuchtigkeit gesättigt ist (relative Feuchte typischerweise 80 Prozent) und eben auch diese Luftbewegung herrscht, trocknen die Wege ab.

Man hat es daher nicht mit dieser hoch konzentrierten korrosiven Streusalz-Nässe auf den Straßen zu tun, die auf den Autoscheiben während der Fahrt einen sich immer weiter verdichtenden weißen Schleier hinterlässt. Da die bodennahe Kaltluftschicht unter dem Hochnebel wesentlich mächtiger ist als unter einem klaren Himmel, gehen die Temperaturen nachts auch nicht so stark zurück, denn es muss ja ein viel größeres Luftvolumen abgekühlt werden, erklärt Stefan Ochs.