Der Gasthof "Hirsch" oder "Zum Hirschen" in der Eisenbahnstraße vor 1910. Er diente als Lazarett, Verwaltungssitz der Amerikaner nach 1945 und erste Produktionsstätte der aus Schlesien vertriebenen Papierwarenfabrik Köhler. Repro: Mike Wuttke

Der Kalender "Forchheim in alten Ansichten" 2021 hält wieder einige Entdeckungen parat. Zwei Brüder leisten Detektivarbeit. Hier gibt es schon mal einige Einblicke in die historischen Fotos und Ansichtskarten.

Kann man sich vorstellen, dass über die Bahngleise am Forchheimer Bahnhof, auf denen heute der ICE durchrauscht, ein beschrankter Übergang von der Eisenbahnstraße in die Bayreuther Straße führte? Dass der Standort eines Kolonialwarengeschäftes um 1910 an Hand einer Hausnummer verortet werden konnte? Auch dass die Ahnengalerie des ehemaligen Bauunternehmens Barthelmann um ein Fotodokument vor 1910 bereichert wurde, ist bemerkenswert.