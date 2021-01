Die Ökologische Land-Akademie am Feuerstein veranstaltet am Mittwoch, 3. Februar, ab 19 Uhr ein Zoom- Meeting mit dem Thema "SoLaWi und Selbsterntegärten: Was steckt dahinter?" Heike Kettner von der SoLaWi in Bamberg erklärt, was eigentlich hinter den Begriffen SoLaWi, Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft beziehungsweise Selbsterntegärten steckt, wo es so etwas gibt und wie man Teil davon wird. Für das kostenlose Zoom-Meeting kann man sich via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de oder unter www.klvhs-feuerstein.de anmelden. red