Am Montag hat sich im Landkreis Forchheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein sehr junger Motorradfahrer erlitt dabei erhebliche Verletzungen.

Ein 16 Jahre alter Biker ist in Wiesenthau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe am Montag das Auto eines 29-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Vorschaubild: © vbaleha/Adobe Stock (Symbolbild)