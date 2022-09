Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es am Sonntagabend (25. September 2022) in Wichsenstein, einem Gemeindeteil des Marktes Gößweinstein (Landkreis Forchheim) gekommen. So berichtet die Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Am Sonntagabend überquerte eine Gruppe Spaziergänger*innen eine Waldfuhre bei der Greller-Wiese. Plötzlich trat ein 13-jähriger Junge in einen Gegenstand.

Wichsenstein: Zaunstück ragt aus dem Boden

Bei genauen Hinsehen erkannte er zwischen dem Gras metallische Spitzen aus dem Boden hervorragen. Es handelte sich um ein ein Meter langes Zaunstück, das so präpariert war, dass die Zaunstreben spitz und zwei Zentimeter aus dem Boden ragten.

Der Junge hat sich aufgrund stabilen Schuhwerks nicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09194/73880. Denn offensichtlich ist das Zaunstück dort extra installiert worden, um Fahrzeuge beim Überqueren der Wiese zu beschädigen.

Vorschaubild: © Imat Bagja Gumilar/Unsplash.com