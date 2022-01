Wegen einer Vollsperrung zwischen Oberfellendorf und Störnhof vom 25.01. bis 11.03.2022 kann Störnhof durch die Buslinie 231 nur noch eingeschränkt bedient werden. Die Schüler werden morgens mit einem Kleinbus um 6.45 Uhr in Störnhof abgeholt und nach Oberfellendorf gebracht, um dort in den regulären Bus umzusteigen, so das Landratsamt Forchheim.

Die Mittags- und Nachmittagsheimfahrten werden über eine Umleitung gefahren. Hierbei ist mit Verspätungen zu rechnen. An Samstagen und Ferientagen wird Störnhof nicht bedient.