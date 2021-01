Der Verkehrsclub Deutschland ( VCD ) lädt am morgigen Mittwoch, 27. Januar, um 19 Uhr zu einem virtuellen Info-Treff ein. Alle Bürger aus Stadt und Land, die sich für Umwelt und Verkehr interessieren, sind eingeladen, daran teilzunehmen. Interessenten loggen sich mit ihrem Computer- oder ihrem Smartphone unter https://meet.jit.si ein, gehen dann auf das Feld "Start meeting" und geben dort den Konferenznamen "VCD-FO-InfoTreff" ein. Anschließend wird diese Eingabe durch "Start meeting" bestätigt und die Interessenten gelangen zum Fenster "Konferenz beitreten". Hier muss nun der eigene Name eingegeben werden und danach auf "Konferenz beitreten" geklickt werden, um in die Sitzung zu gelangen. Für eventuele Rückfragen, Ankündigung von Diskussionsthemen et cetera können Interessierte eine E-Mail an vcd@hoernlein-r.de senden. red