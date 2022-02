Freitagnachmittag versuchte ein 85-Jähriger sein Auto auf einem Flurbereinigungsweg aus dem matschigen Graben, in den er versehentlich geraten war, zu befreien. Wie die Polizeiinspektion am Tag danach berichtet, steuerte der Senior dabei allerdings mit zu viel Schwung in den gegenüberliegenden Lindelbach.

Das Auto kippte in den Bachlauf und blieb auf der Fahrseite liegen. Nur mithilfe eines Spaziergängers konnte sich der verunglückte Senior über die Beifahrertüre befreien.

Kreis Forchheim: Beim Befreiungsversuch im Bach gelandet - Senior muss über Beifahrertür gerettet werden

Er wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem Sanitätsfahrzeug in ein Krankenhaus transportiert. Für die aufwändige Bergung des total beschädigten Fahrzeuges musste ein Abschleppunternehmen mit Kranwagen angefordert werden. Der Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.