Schwerer Motorradunfall in der Fränkischen Schweiz: Am Freitagnachmittag (4. September 2020) hat sich im Markt Wiesenttal (Landkreis Forchheim) ein folgenreicher Verkehrsunfall ereignet. Dies berichtet die Polizei.

Demnach war ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Fürth auf der Staatsstraße von Oberfellendorf Richtung Gößmannsberg unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem KTM-Maschine alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Motorradfahrer (62) kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Biker überschlug sich mehrmals auf einem angrenzenden Acker. Sein Motorrad zerbrach hierbei in zwei Teile.

Der 62-Jährige wurde schwer verletzt in die Uniklinik Erlangen gebracht. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

