Am Dienstag (9. November 2021) wurde die tief stehende Sonne einem Autofahrer in Igensdorf zum Verhängnis. Wie die Polizei Ebermannstadt berichtet, war der 62-Jährige von Dachstadt in Richtung Walkersbrunn unterwegs, als er einen Traktor übersah, der vor ihm fuhr.

Der Traktor hatte einen Pflug angehängt - auf diesen fuhr der Autofahrer nahezu ungebremst auf. Das Dach seines Autos wurde vom Pflug abgetrennt.

62-Jähriger im Kreis Forchheim verletzt: Auto kracht gegen Traktor mit Pflug

Der 62-Jährige erlitt glücklicherweise "nur" eine größere Platzwunde am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Forchheim. Die Freiwillige Feuerwehr Igensdorf unterstützte die Rettungsaktion und kümmerte sich zudem um auslaufende Betriebsmittel. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.

Vorschaubild: © blickpixel/pixabay.com (Symbolbild)