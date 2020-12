Zu einem schweren Unfall zwischen einem BMW und einem Traktor ist es am Sonntagabend (27.12.2020) in Forchheim gekommen.

Wie die Polizei auf inFranken.de-Anfrage informiert, sind der BMW und ein Traktor auf der Staatsstraße 2243 auf Höhe des Gewerbegebiets Sandäcker zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben wollte der BMW-Fahrer gegen 18.50 Uhr eine Kolonne von Traktoren überholen. Dabei übersah er offenbar den Gegenverkehr und kollidierte in der Folge mit einem der Traktoren. Der Mann am Steuer des BMW wurde wohl schwerer verletzt. Er befand sich alleine in seinem Fahrzeug.

Unfall in Forchheim: Auto kracht in Traktor

Weitere Verletzte gab es nicht. Details waren am Abend noch unklar. Die Staatsstraße wurde für die Bergung der Fahrzeuge gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Traktoren befanden sich laut Polizei auf der Rückfahrt einer Protestaktion vor dem Lidl-Zentrallager in Eggolsheim.