Schwere Verletzungen zog sich am Samstagmittag ein 60-jähriger Rollerfahrer zu, als er am Ortseingang von Unterleinleiter aus Richtung Veilbronn kommend die Beherrschung über sein Fahrzeug verlor.

Aus unbekannten Gründen steuerte der Mann nach rechts in Bankett, stürzte und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.