Schwerer Unfall im Landkreis Forchheim: Ein alkoholisierter 27-Jähriger ist bei einer privaten Feier in einem Gartengrundstück in Gräfenberg gestürzt. Unglücklicherweise - so berichtet die die Polizei Ebermannstadt - fiel der Mann dabei direkt in eine brennende Feuerschale.

Der 27-Jährige zog sich massive Verbrennungen am ganzen Oberkörper zu. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.