Zu einem folgenreichen Unfall kam es am Sonntagmittag (04. Oktober 2020) am Bahnübergang in der Bahnhofstraße. Ein 38-jähriger Seat-Fahrer wollte, von der Ortsmitte Pinzberg-Gosberg kommend, die Bahnstrecke Forchheim - Ebermannstadt am dortigen Bahnübergang überqueren. Das berichtet die Polizeiinspektion Forchheim.

Als er von rechts den Zug herannahen sah, wollte er sein Fahrzeug zurücksetzen. Hierbei kam er offensichtlich versehentlich in den ersten Gang und setzte seinen Pkw teilweise auf den Bahnübergang. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Lokführer einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern.

Alle Beteiligten blieben unverletzt

Dieser wurde an der Front gerammt. Im Fahrzeug des 38-jährigen befanden sich noch seine 34-jährige Ehefrau, sowie die beiden zwei- und fünfjährigen Kinder. Alle Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Auch im beteiligten Zug waren durch die Notbremsung keine Verletzten zu beklagen.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR. Das Fahrzeug der Familie war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Die Bahnstrecke Forchheim - Ebermannstadt war für die Dauer von etwa drei Stunden gesperrt. Am Unfallort befanden sich zwei Rettungsdienstbesatzungen und ein Notarzt, das Notfallmanagement der Bahn sowie die ortsansässige Feuerwehr.