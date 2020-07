Am Montagmorgen (06. Juli 2020) kam es zu einem Unfall in Langensendelbach (Landkreis Forchheim). Eine Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto, das sich schließlich überschlug. Die Fahrerin kam mit leichten bis mittelschweren Verletzungen davon.

Wie die Polizei mitteilt, war die 23-jährige Fahrerin auf der Kreisstraße von Igelsdorf nach Langensendelbach unterwegs. In einer Linkskurve kam die Audi-Fahrerin nach rechts ins Bankett und versuchte, gegenzulenken. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte in den rechten Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich, kam allerdings wieder auf den Rädern zum Stehen, heißt es in der Polizeimitteilung.

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin mit leichten Verletzungen

Die Fahrerin erlitt leichte bis mittelschweren Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrtaugliche Unfallwagen wurde abgeschleppt. Durch den Unfall kam es zu einem Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, schätzt die Polizei.