Am Montagmittag, 25. April 2022, kam in der Reuther Straße in Forchheim ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Das teilte die Polizeiinspektion Forchheim mit.

Dort krachte der 49-Jährige frontal in ein entgegenkommendes Auto, das von einem 51-Jährigen gesteuert wurde.

Autofahrer verletzt sich bei Zusammenstoß schwer

Beide verletzten Autofahrer wurden von einem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Insbesondere der 49-Jährige erlitt schwerere Verletzungen. Er erlitt unter anderem ein Beckentrauma.

Der Gesamtsachschaden des Unfalls beträgt rund 28.000 Euro. Beide Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.