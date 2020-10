Fußgängerin bei schwerem Autounfall in Oberfranken verletzt: Am Donnerstagabend (22.10.2020) kam es auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in Forchheim zu einem folgenschweren Unfall. Laut Bericht der Polizei Forchheim hat ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug die Schaufensterscheibe des Geschäfts durchbrochen.

Der 35-Jährige wollte gegen 20.30 vor dem Schuhladen vorwärts einparken. Aus bisher ungeklärten Gründen krachte er dabei durch das Schaufenster - und erfasste eine Fußgängerin. Die 21-jährige Frau lief im selben Moment zwischen dem Auto und dem Schaufenster vorbei, als der Mann die Scheibe durchbrach.

Fußgängerin zwischen Schaufenster und Auto eingequetscht

Sie wurde eingequetscht und zog sich einen Unterschenkelbruch sowie mehrere Schürfwunden zu. Lebensgefahr bestand für die 21-Jährige nicht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der 35-jährige Fahrer machte technische Mängel an seinem Auto für den Unfall verantwortlich. Das Fahrzeug wurde daher sichergestellt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 4.000 Euro, wie hoch der entstandene Sachschaden am Schaufenster des Schuhgeschäfts ist, ist jedoch nicht bekannt. Die Schaufensterscheibe wurde von der Feuerwehr Forchheim gesichert, damit über Nacht niemand in den Laden eindringen konnte.